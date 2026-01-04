Trump descarta l’entrada al govern de l’oposició veneçolana

L’oposició veneçolana no accedirà al govern després de l’atac a Caracas que va permetre detenir el president Nicolás Maduro. Almenys no a curt termini. Així ho ha confirmat aquest diumenge un dels pesos pesants de l’executiu encapçalat per Donald Trump com és el secretari d’Estat dels Estats Units, Marco Rubio. En unes declaracions al programa Meet the Press de la cadena NBC, Rubio ha assegurat que no veu per ara viable l’ascens de figures com les de la líder de l’oposició, María Corina Machado, o el candidat presidencial opositor veneçolà, Edmundo González. “Machado és fantàstica, i és algú a qui conec des de fa molt temps, igual que tot el moviment (opositor), però estem bregant amb la realitat immediata”, ha indicat sobre l’activista opositora i Premi Nobel de la Pau.
El secretari d’Estat de l’administració Trump considera que el principal hàndicap de l’oposició veneçolana és una qüestió de temps. “La realitat immediata és que, desafortunadament i tristament, la gran majoria de l’oposició ja no és present a Veneçuela. Tenim assumptes a curt termini que han d’abordar-se immediatament”, ha indicat. En aquest sentit, ha precisat que des dels Estats Units s’està treballant en un procés de transició amb moments clau en les “pròximes dues o tres setmanes” que no pot esperar una eventual tornada o rearmament polític de l’oposició. “Volem que Veneçuela avanci en una certa direcció perquè no sols creiem que és bo per al poble veneçolà, sinó que també beneficia el nostre interès nacional […] Volem un futur millor per a Veneçuela, i creiem que un futur millor per al poble de Veneçuela també és estabilitzador per a la regió”, ha afegit.
Optimisme nord-americà amb la resta del govern de Maduro
Rubio es mostra optimista amb la resta dels integrants del govern de Maduro i creu que, amb el president fora de l’equació, és possible que millorin les relacions i la cooperació amb el poder actual a Veneçuela. “Esperem veure més compliment i cooperació que abans. Ara hi ha altres persones a càrrec de l’aparell militar i policial a Veneçuela. Hauran de decidir quin rumb prendre. I esperem que triïn un rumb diferent del que va triar Nicolás Maduro. En últim terme, esperem que això condueixi a una transició integral”, ha dit. D’aquesta manera, el secretari d’Estat nord-americà manté l’aposta per un canvi intern liderat per la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que ha rebut l’ordre del Tribunal Superior de Justícia de Veneçuela d’ocupar la presidència del país davant “l’absència forçada” del mandatari, ara retingut en una presó federal de Brooklyn.