Els Estats Units compleixen les amenaces a Maduro i bombardegen Veneçuela

Els Estats Units obren el conflicte militar a Veneçuela amb diversos atacs aeris sobre la població civil i algunes instal·lacions militars a Caracas i als estats d’Aragua i La Guaira. Així ho han confirmat fonts governamentals a l’agència internacional Reuters, així com als canals informatius nord-americans CBS i Fox News, ambdós afins al president. El Pentàgon, val a dir, encara no ha fet cap comunicació oficial al respecte, i ha remès els mitjans internacionals directament a l’executiu. Els bombardejos, que han començat en plena matinada, suposen una escalada militar sense precedents en la campanya de la Casa Blanca contra el president veneçolà, Nicolás Maduro; un conflicte que feia mesos que s’anava agreujant en l’operació que el govern de Trump ha anomenat Llança del Sud. Ho fan només dies després que Trump amenacés el líder bolivarià, tot assegurant que “seria intel·ligent abandonar el poder” ràpidament.
Segons ha avançat l’agència Associated Press, els ciutadans de la capital veneçolana han sentit fins a set explosions als volts de les dues de la matinada. Entre els objectius de l’atac hi havia diversos nuclis militars pròxims a la ciutat: una base aèria, que emetia una important fumarada després de l’impacte, i una altra instal·lació que ha quedat desconnectada de la xarxa elèctrica. Entretant, les Forces Aèries dels Estats Units han prohibit tota l’activitat de vols comercials sobre el país per “activitat militar” a la regió. Val a dir que la majoria dels atacs s’han executat a prop d’infraestructures estratègiques veneçolanes, com ara aeroports i altres punts clau de la logística estatal.
Maduro crida a la “lluita armada”
El govern de Maduro ha denunciat el que considera una “gravíssima agressió militar” per part dels Estats Units. Segons l’executiu de Caracas, l’operació militar sobre el seu territori “amenaça la pau i l’estabilitat internacional, concretament de l’Amèrica Llatina i el Carib, i posa en greu risc la vida de milions de persones”. En una nota oficial, les autoritats veneçolanes han declarat l’estat d’emergència, i han cridat la població a “passar immediatament a la lluita armada” contra “l’agressió imperial” que atribueixen a Washington. “El president Nicolás Maduro ha disposat tots els plans de defensa nacional per ser implementats en el moment i circumstàncies adequades”, han alertat, puntuant la nota amb una cita d’Hugo Chávez: “davant qualsevol circumstància de noves dificultats, la resposta de tots els i les patriotes és unitat, lluita, batalla i victòria”.
Altres governs de l’Amèrica Llatina s’han sumat a les denúncies internacionals de Caracas, si bé no han fet cap referència explícita al paper dels Estats Units en el conflicte. És el cas del president colombià, Gustavo Petro, que ha cridat a una reunió “immediata” de l’Organització d’Estats Americans i l’ONU per tractar el conflicte. Petro ha fet una “crida a la desescalada”, i posa la responsabilitat en “totes les parts implicades” perquè s’abstinguin de prendre “accions que aprofundeixin en la confrontació”. A més, ha anunciat que prendrà mesures “preventives” per protegir la població, especialment en les zones pròximes a la frontera amb Veneçuela.
Seguirà ampliació