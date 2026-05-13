El president dels Estats Units, Donald Trump, torna a sembrar la polèmica a les seves xarxes socials. Aquest dimarts, el president republicà ha difós una imatge a les seves xarxes socials on presenta Veneçuela com el 51è estat que integra la distribució territorial dels Estats Units. En aquesta fotografia, incrustada en una publicació de Truth Social i que il·lustra un mapa del nord de Sud-americà, es pot observar que la República Bolivariana està pintada amb els colors de la bandera estatunidenca.
El missatge deixa palès la idea del cap de la Casa Blanca: annexionar el país caribeny. No és el primer cop que s’expressa en aquest sentit, perquè el mes de març, amb la victòria veneçolana sobre Itàlia al mundial de beisbol, Trump va instar els seus seguidors a reconèixer el país presidit per Delcy Rodríguez com el 51è estat. Dilluns ja va destacar a la cadena Fox News que al país caribeny “adoren Trump” i no es va amagar en manifestar el seu interès pel petroli veneçolà, un actiu que valora en 40.000 milions de dòlars.
Ahir, el director de comunicacions de la Casa Blanca, Steven Cheung, va publicar una fotografia en què es veia el secretari d’estat dels EUA, Marco Rubio, amb el mateix model de xandall que portava l’expresident Maduro en el moment que va ser detingut. La fotografia ha estat presa a l’avió presidencial que es dirigeix a la Xina amb motiu de la visita de Trump al gegant asiàtic, on es reunirà, del dimecres 13 al 15 de maig, amb el seu homòleg, Xi Jinping, per debatre qüestions comercials i la treva aranzelària, amb la situació de Taiwan i la guerra a l’Iran com a temes que planaran sobre la reunió.
Una operació llampec
A inicis del 2026, l’exèrcit dels Estats Units va executar una ofensiva llampec al territori veneçolà en què va capturar el llavors president Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores, i va deixar un centenar de morts, segons el balanç recollit per Europa Press. Des de llavors, l’executiu nord-americà ha convertit el petroli veneçolà en un dels principals eixos dels seus interessos a la regió. Les pretensions expansionistes de Trump en el moment de la intervenció militar contrasten amb les actuals, que són més grans. Al gener, va declarar que Washington dirigiria el país llatinoamericà durant un període de transició i col·laboraria amb la presidenta interina, Delcy Rodríguez. L’estatus territorial desitjat per Trump representa una diferència important amb Puerto Rico, oficialment declarat com un Estat Lliure Associat als Estats Units.