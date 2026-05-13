El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a sembrar la polémica en sus redes sociales. Este martes, el presidente republicano ha difundido una imagen en sus redes sociales donde presenta a Venezuela como el 51º estado que integra la distribución territorial de los Estados Unidos. En esta fotografía, incrustada en una publicación de Truth Social que ilustra un mapa del norte de Sudamérica, se puede observar que la República Bolivariana está pintada con los colores de la bandera estadounidense.

El mensaje deja patente la idea del jefe de la Casa Blanca: anexionar el país caribeño. No es la primera vez que se expresa en este sentido, porque en marzo, con la victoria venezolana sobre Italia en el mundial de béisbol, Trump instó a sus seguidores a reconocer el país presidido por Delcy Rodríguez como el 51º estado. El lunes ya destacó en la cadena Fox News que en el país caribeño «adoran a Trump» y no se ocultó al manifestar su interés por el petróleo venezolano, un activo que valora en 40.000 millones de dólares.

Captura de una publicación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, con un mapa del norte de Sudamérica en el que aparece Venezuela coloreado con la bandera estadounidense y bajo el lema «51° estado»

Ayer, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, publicó una fotografía en la que se veía al secretario de estado de EE.UU., Marco Rubio, con el mismo modelo de chándal que llevaba el expresidente Maduro en el momento en que fue detenido. La fotografía ha sido tomada en el avión presidencial que se dirige a China con motivo de la visita de Trump al gigante asiático, donde se reunirá, del miércoles 13 al 15 de mayo, con su homólogo, Xi Jinping, para debatir cuestiones comerciales y la tregua arancelaria, con la situación de Taiwán y la guerra en Irán como temas que planearán sobre la reunión.

Una operación relámpago

A inicios de 2026, el ejército de los Estados Unidos ejecutó una ofensiva relámpago en el territorio venezolano en la que capturó al entonces presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y dejó un centenar de muertos, según el balance recogido por Europa Press. Desde entonces, el ejecutivo estadounidense ha convertido el petróleo venezolano en uno de los principales ejes de sus intereses en la región. Las pretensiones expansionistas de Trump en el momento de la intervención militar contrastan con las actuales, que son más grandes. En enero, declaró que Washington dirigiría el país latinoamericano durante un período de transición y colaboraría con la presidenta interina, Delcy Rodríguez. El estatus territorial deseado por Trump representa una diferencia importante con Puerto Rico, oficialmente declarado como un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos.