Trump, sobre Veneçuela: “Dirigirem el país fins que es pugui fer una transició segura”

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha comparegut aquest dissabte després de l’atac a Veneçuela que ha permès detenir el president Nicolás Maduro. Ho ha fet amb gairebé tres quarts d’hora de retard des de Palm Beach (Florida) i just després de publicar a través de les xarxes socials la primera fotografia de la captura del líder veneçolà. “Cap país del món hauria pogut fer el que els Estats Units ha assolit aquesta passada nit […] Ha estat un atac mortal, l’hem capturat juntament amb la seva dona, Cilia Flores, i els dos ara afronten la justícia nord-americana. Tots dos han estat enviats a Nova York per ser jutjats”, ha assegurat Trump pràcticament de bon inici, deixant entreveure que hi ha hagut víctimes mortals en l’operació.
En la seva esperada compareixença, el cap de l’executiu nord-americà ha assegurat que els Estats Units controlaran el país fins que es pugui fer el que ha anomenat com a “transició segura“. “Volem fer-ho amb seny […] Ens quedarem fins al moment que es pugui fer aquesta transició i dirigirem el país fins aleshores“, ha subratllat, tot afegint que no es poden arriscar a què algun altre actor aprofiti el buit de poder. “No deixarem que això passi”, ha garantit. Sobre com serà aquest control del país i qui se n’encarregarà, ha evitat donar detalls més enllà d’assegurar que es tracta de persones del seu cercle més proper. “Tenim un grup de persones de molt alt nivell que dirigiran el país i construiran les infraestructures petrolieres“, ha precisat, esquivant d’aquesta manera mencionar explícitament tant a la líder de l’oposició, María Corina Machado, com al candidat presidencial opositor veneçolà, Edmundo González, com a possibles reemplaçaments de Maduro.
Trump també ha afirmat que les forces armades estan preparades per una nova ofensiva si el moviment chavista oposa resistència. “Estem preparats per fer una segona onada d’atacs si calgués. De fet, ho donàvem per fet, però crec que el primer va tenir tant èxit que potser no l’haurem de fer”, ha dit. El president ha confirmat que cap membre de les forces nord-americanes va resultar ferit o mort durant l’ofensiva. Durant la roda de premsa, el cap de l’executiu ha explicat que part de la intervenció nord-americana passarà perquè empreses petrolieres dels EUA aterrin a partir d’ara a Veneçuela, “gastin bilions de dòlars i comencin a fer diners per al país”. Això farà -segons el líder nord-americà- que els veneçolans siguin “lliures”. “Permetrem que la gent sigui rica i independent […] Que Veneçuela sigui gran un altre cop”, ha indicat.
Fotografia i acusacions
La fotografia de Maduro compartida pel president dels Estats Units mostra el líder veneçolà a bord del vaixell USS Iwo Jima. Està dempeus, té els ulls tapats per una mena d’antifaç i sosté a les mans una ampolla petita d’aigua mineral. Al seu costat, un individu del qual només s’aprecia que té impreses les inicials de l’Agència Antidroga dels Estats Units (la DEA) a l’uniforme. Un cop desembarqui en territori nord-americà, Maduro hauria d’arribar davant els tribunals nord-americans “com a líder de l’organització narcoterrorista Los Soles“, un suposat càrtel identificat per la intel·ligència nord-americana als anys 90 amb què vinculen diverses cares conegudes de la política de l’Amèrica Llatina, especialment a Veneçuela.
Així doncs, l’acusació que pesa sobre Maduro és de “narcoterrorisme, conspiració per importar cocaïna, possessió de metralladores i dispositius destructius i conspiració per fer-los servir contra els EUA”. Cal recordar que Maduro ja va ser acusat formalment per la justícia nord-americana de delictes de corrupció i narcotràfic l’any 2020, encara sota el primer mandat de Donald Trump. Es va arribar a posar una recompensa per a la seva captura, que havia ascendit fins als 50 milions de dòlars en els últims mesos. De fet, el càrtel Los Soles va entrar a la llista nord-americana d’organitzacions terroristes internacionals a mitjan mes de novembre, coincidint amb les primeres operacions de l’exèrcit estatunidenc contra suposades embarcacions carregades d’estupefaents al Pacífic i al Carib.
En la mateixa roda de premsa, el secretari d’Estat, Marco Rubio, ha detallat que a Maduro se li han posat sobre la taula “moltes ofertes generoses” per rendir-se, però ha decidit sempre “actuar com un salvatge”. Trump ha afegit que en els darrers dies va parlar precisament amb el líder veneçolà per demanar-li que fes un pas al costat. “Li vaig dir que s’havia de rendir i semblava que estava molt a prop de fer-ho. Ho hauria d’haver fet”, ha reblat.