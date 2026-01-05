El ataque estadounidense contra la soberanía de Venezuela y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha encendido las alarmas en toda la comunidad internacional. Uno de los países que ve con mayor preocupación el movimiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es Dinamarca y la región de Groenlandia, objeto de deseo del presidente estadounidense. Las alarmas, de hecho, terminaron de sonar después de que la esposa del asesor Stephen Miller publicara un mapa de Groenlandia con la bandera de EE.UU. acompañado del texto «pronto».

Una publicación en las redes sociales que ha cobrado aún más relevancia después de que Trump indicara que la intervención en Venezuela podría no ser la última operación militar estadounidense. «Nosotros necesitamos Groenlandia. Absolutamente», aseguró el presidente estadounidense señalando como motivo de peso la seguridad del país estadounidense afirmando que «necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos». «Tendrán que verlo por sí mismos. Yo realmente no lo sé (…). Entonces (el pasado sábado) no me estaba refiriendo a Groenlandia, pero necesitamos Groenlandia. Absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa», señaló Trump en declaraciones recogidas por Europa Press.

De hecho, Trump se permitió usar la ironía para lanzar un dardo al país danés asegurando que «para reforzar la seguridad en Groenlandia, han añadido un trineo tirado por perros más».

Dinamarca pide que Trump deje de amenazar su soberanía

Las insinuaciones de Trump han hecho que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, haya tenido que salir a ponerle freno al presidente estadounidense. Frederiksen pidió «encarecidamente» a Trump que pusiera fin «a las amenazas» estadounidenses sobre el territorio danés. «Insto encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta», espetó la primera ministra de Dinamarca. Además, Frederiksen señaló que «ya tenemos un acuerdo de defensa entre el Reino y los Estados Unidos que otorga a los Estados Unidos un amplio acceso a Groenlandia y hemos invertido significativamente en seguridad en el Ártico», motivo por el cual no encuentra sentido a las pretensiones estadounidenses sobre el territorio de Dinamarca.

La respuesta de la primera ministra no ha sido la única que ha llegado a Estados Unidos, ya que el embajador danés en Estados Unidos, Jesper Moller Sorensen, respondió a la esposa del ultranacionalista asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, Katie Miller, y aseguró que «somos aliados cercanos y debemos continuar trabajando juntos como tal. La seguridad de Estados Unidos es también la seguridad de Groenlandia y Dinamarca». «Groenlandia ya forma parte de la OTAN. El Reino de Dinamarca y los Estados Unidos colaboran para garantizar la seguridad en el Ártico, y el Reino de Dinamarca ha intensificado significativamente sus esfuerzos de seguridad en el Ártico», añadió.