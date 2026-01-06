Siete países europeos -Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, el Reino Unido y Dinamarca- defienden que solo Groenlandia y Dinamarca pueden decidir el futuro de la isla del Ártico. Lo han hecho ante el afán imperialista de Donald Trump, quien desde hace tiempo amenaza con tomar el control de Groenlandia. En las últimas horas, el asesor de Trump, Stephen Miller, lo ha justificado así: «Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportamos como tal».

«Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y Groenlandia», se lee en el comunicado, en el cual los líderes de los siete países europeos recuerdan que Dinamarca -incluido el territorio autónomo de Groenlandia- forma parte de la OTAN. Entre los firmantes del texto está el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Un joven en la ciudad de Kangerlussuaq, sur de Groenlandia, donde los Estados Unidos mantienen una base militar para actividades de defensa y control del Ártico / Europa Press / Rob Schoenbaum

Respetar «la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras»

Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, el Reino Unido y Dinamarca aseguran que para la Alianza Atlántica la región ártica «es una prioridad clave» y los aliados europeos están intensificando los esfuerzos para incrementar su presencia, actividades e inversiones para «mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios». Y agregan que esta meta debe lograrse «de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, incluidos los EE.UU.», respetando siempre los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre los que citan «la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras». «Son principios universales y no dejaremos de defenderlos».

En el comunicado, los siete países europeos afirman que los EE.UU. son «un socio esencial» como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa firmado entre Dinamarca y el país norteamericano en el año 1951.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entrando a la Casa Blanca / Europa Press

Preocupación tras la detención de Maduro

Pero más allá de estas palabras, la preocupación en Europa es máxima, sobre todo tras la intervención armada de los EE.UU. en Venezuela, que terminó con la detención del dictador Nicolás Maduro y de su esposa y su traslado a Nueva York. Precisamente, sobre Venezuela Trump ha dicho que no tiene intención de convocar unas elecciones de manera inmediata en Venezuela. “Primero debemos arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar”, ha dicho en una entrevista a la cadena NBC.