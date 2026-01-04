Maduro espera el juicio por «narcoterrorismo» en una prisión federal de Brooklyn

Solo 24 horas después de la operación Determinación Absoluta, el plan estadounidense que culminó con el bombardeo de Caracas, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro ya ha ingresado en una prisión federal estadounidense. El mandatario y su esposa se encuentran bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, la única prisión bajo control gubernamental en la ciudad de Nueva York. Maduro fue trasladado al centro después de haber estado custodiado en un centro de detención de la DEA, la agencia de la administración para la lucha contra el narcotráfico. Se espera que en las próximas horas -probablemente el mismo lunes- comparezca ante un juez federal, acusado de delitos de narcotráfico, terrorismo y varias ofensas relacionadas con armas de fuego que datan de una ley de los años 30.

La misma administración Trump ha hecho ostentación de las imágenes de la captura. De hecho, ha compartido la perp walk -el camino del detenido hacia las instalaciones federales para ser procesado- en la cuenta de Twitter de respuesta rápida de la Casa Blanca, dedicada a «responder a las fake news» de los medios de comunicación y establecer en el foro público el discurso trumpista.

El argumento de la fiscalía se fundamenta, en buena parte, en la acusación que pesa sobre Maduro de liderar el cartel Los Soles, una organización dedicada al narcotráfico que, según el departamento de Estado, estaría profundamente imbricada con las autoridades de Venezuela. Concretamente, debería probar la implicación directa del presidente venezolano en un plan para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos. Entre los objetivos de la fiscal general Pam Bondi consta también el ministro venezolano del interior y histórico número 3 del chavismo, Diosdado Cabello. Cabello quiso hacer una demostración de fuerza el sábado saliendo a la calle con activos militares del país para llamar a la «calma» a la ciudadanía, asegurando que las autoridades que permanecían en el país caribeño tenían el gobierno bajo control.

Una prisión «infrahumana»

El centro de detención de Brooklyn es conocido por sus condiciones especialmente duras con los más de 1,300 reos que se encuentran internos. Según el senador estatal de Nueva York Andrew Gounardes, en el centro se han podido encontrar alimentos infestados de gusanos, «maltrato médico y negligencias» hacia los internos y una actitud general de «despreocupación por la vida humana» por parte de las autoridades, hasta el punto de que varios jueces federales han aceptado reducciones de sentencia de personas acusadas utilizando como argumento las condiciones de la prisión metropolitana.

Maduro compartirá pasillos con varios internos de perfil más que alto. Entre las paredes del centro de detención metropolitano se encuentra, entre otros, Luigi Mangione, el hombre acusado de ejecutar al consejero delegado de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson, a la puerta de sus oficinas. También están encarcelados los raperos Sean ‘Diddy’ Combs y R.Kelly, ambos acusados de varios delitos de pederastia, abusos sexuales y distribución de pornografía infantil; o el CEO del exchange de criptomonedas fallido FTX, Sam Bankman-Fried. Recientemente, estuvo ingresada Ghislaine Maxwell, la pareja y cómplice de Jeffrey Epstein, amigo personal de Donald Trump y líder de la red de pederastia que involucra a múltiples altos cargos y personalidades de la administración estadounidense. Maxwell, sin embargo, fue trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas el pasado mes de agosto, a instancias del mismo presidente.