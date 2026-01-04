Maduro espera el judici per “narcoterrorisme” a una presó federal de Brooklyn

Només 24 hores després de l’operació Determinació Absoluta, el pla nord-americà que va culminar amb el bombardeig de Caracas, el president de Veneçuela Nicolás Maduro ja ha ingressat en una presó federal estatunidenca. El mandatari i la seva dona es troben en custòdia al Centre de Detenció Metropolitana de Brooklyn, l’única presó sota control governamental a la ciutat de Nova York. Maduro va ser traslladat al centre després d’haver estat custodiat a un centre de detenció de la DEA, l’agència de l’administració per a la lluita contra el narcotràfic. S’espera que en les pròximes hores -probablement dilluns mateix- comparegui davant un jutge federal, carregat amb delictes de narcotràfic, terrorisme i diverses ofenses relacionades amb armes de foc que daten d’una llei dels anys 30.
La mateixa administració Trump ha fet ostentació de les imatges de la captura. De fet, ha compartit la perp walk -el camí del detingut cap a les instal·lacions federals per ser processat- al compte de Twitter de resposta ràpida de la Casa Blanca, dedicat a “respondre a les fake news” dels mitjans de comunicació i establir al fòrum públic el discurs trumpista.
L’argument de la fiscalia es fonamenta, en bona part, en l’acusació que pesa sobre Maduro de liderar el càrtel Los Soles, una organització dedicada al narcotràfic que, segons el departament d’Estat, estaria profundament imbricada amb les autoritats de Veneçuela. Concretament, hauria de provar la implicació directa del president veneçolà en un pla per introduir grans quantitats de cocaïna als Estats Units. Entre els objectius de la fiscal general Pam Bondi consta també el ministre veneçolà de l’interior i històric número 3 del chavisme, Diosdado Cabello. Cabello va voler fer una demostració de força dissabte sortint al carrer amb actius militars del país per cridar a la “calma” a la ciutadania, tot assegurant que les autoritats que romanien al país caribeny tenien el govern sota control.
Una presó “infrahumana”
El centre de detenció de Brooklyn és conegut per les seves condicions especialment dures amb els més de 1.300 reus que s’hi troben interns. Segons el senador estatal de Nova York Andrew Gounardes, al centre s’han pogut trobar aliments infestats de cucs, “maltractament mèdic i negligències” cap als interns i una actitud general de “despreocupació per la vida humana” per part de les autoritats, fins al punt que diversos jutges federals han acceptat reduccions de sentència de persones acusades fent servir com a argument les condicions de la presó metropolitana.
Maduro compartirà passadissos amb diversos interns de perfil més que alt. Entre les parets del centre de detenció metropolità es troba, entre altres, Luigi Mangione, l’home acusat d’executar el conseller delegat de l’asseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson, a la porta de les seves oficines. També hi són empresonats els rapers Sean ‘Diddy’ Combs i R.Kelly, ambdós acusats de diversos delictes de pederàstia, abusos sexuals i distribució de pornografia infantil; o el CEO de l’exchange de criptomonedes fallit FTX, Sam Bankman-Fried. Recentment, hi va romandre ingressada Ghislaine Maxwell, la parella i còmplice de Jeffrey Epstein, amic personal de Donald Trump i líder de la xarxa de pederàstia que implica múltiples alts càrrecs i personalitats de l’administració estatunidenca. Maxwell, però, va ser traslladada a una presó de mínima seguretat a Texas el passat mes d’agost, a instància del mateix president.