David Beckham ha trencat el seu silenci després de la publicació que ha fet el seu fill Brooklyn, que ha emès un comunicat ferotge contra els pares. El jove ha assegurat públicament que “no vol” reconciliar-se amb ells perquè considera “molt greu” tot el que li han fet. Amb acusacions molt impactants i sorprenents, els arriba a acusar d’haver-lo “manipulat“, d’haver fet “l’impossible” per “carregar-se” la relació amb la seva dona i d’haver-lo “avergonyit” a la seva boda.
La situació familiar sembla totalment insalvable després d’això, ja que el fill gran s’ha mostrat contundent contra ells i ha deixat clar que no els perdonarà tot el que li han fet. L’exfutbolista i Victoria Beckham han rebut la pressió de molts periodistes, ja que la seva era la reacció més esperada davant d’aquest escàndol familiar. Se sabia que ell participaria en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos i, allà, li han preguntat directament sobre el tema. Com era d’esperar, ell ha fet mitja volta i ha evitat respondre a aquella pregunta en concret.
Ara bé, poc després ha trencat el seu silenci en un programa financer de la CNBC i les seves paraules s’han interpretat en aquest sentit -encara que, originalment, fes referència a una altra cosa-. Però què és el que ha dit? David Beckham estava parlant dels perills que suposen les xarxes socials per als joves: “Sempre he parlat del poder que tenen, per a bé i per a malament. Avui dia, que els nens puguin accedir-hi és perillós“.
I, davant d’això, ha deixat anar una anècdota personal que ha fet pensar directament en els problemes amb el fill: “La plataforma que m’ha donat UNICEF ha estat la més important, ja que pot conscienciar la gent sobre el que està passant al món amb els nens. He intentat fer el mateix amb els meus fills, educar-los. Els nens cometen errors, però als nens se’ls hi permet cometre’ls perquè és així com aprenen. Això intento ensenyar als meus fills, que a vegades se’ls ha de deixar cometre aquests errors“.
Victoria Beckham, “enfonsada” per les paraules del seu fill Brooklyn contra ella
Victoria Beckham, per la seva banda, estaria “molt afectada” davant les acusacions que ha fet el seu fill gran. Ella és la principal perjudicada del seu comunicat, ja que apareix retratada com un monstre egoista que ha fet de tot per evitar que el seu fill acabés casant-se amb la que ara és la seva jove. No l’hauria acceptat ni estimat mai, malgrat els presumptes esforços de la noia, i això hauria derivat en una ruptura familiar que no sembla tenir una solució fàcil.
Fonts properes a la dissenyadora britànica asseguren que està “enfonsada“, “tirada a terra” i “completament commocionada” pel que ha fet el seu fill. De fet, han parlat diverses persones amb The Mirror per confirmar que tota la família Beckham està “en xoc” i “consternats” pel missatge públic que ha fet el fill gran. I és que l’escàndol és tan gran que estarien “preocupats” perquè podria “suposar el final” de la marca Beckham: “Els preocupa què més pot arribar a dir”. Una història familiar que només ha fet que començar.