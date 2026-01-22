Brooklyn Beckham ha obert la caixa dels trons amb el comunicat ferotge que ha escrit contra els seus pares. No els hi perdona que hagin fet l’impossible, segons ell, per intentar dinamitar la relació amb la seva dona. Mai no els ha agradat Nicola Peltz, la filla d’un empresari milionari de qui va enamorar-se el 2019, i haurien arribat a “avergonyir-lo” durant la celebració del seu matrimoni. Després de molta especulació al respecte, el jove ha confirmat que la ruptura familiar és forta i que la situació és totalment insalvable. David Beckham ha dit, públicament, que s’ha de deixar que els fills “s’equivoquin”, però Victoria Beckham està “desolada” per tota aquesta història si fem cas als amics que han parlat amb la premsa.
Ara que tothom està parlant sobre el tema, sembla que les editorials comencen a fregar-se les mans per intentar que Brooklyn es decideixi a donar més detalls sobre aquest enfrontament en un llibre. Seguirà l’exemple de Harry d’Anglaterra, que va carregar contra la família reial d’aquesta manera? Doncs els editors que el van convèncer a ell estan intentant parlar amb el fill més gran de l’exfutbolista britànic, que ara que està enfadat podria fer el pas en calent.
Una font propera a l’editorial ho ha confessat al Daily Mail, on ha dit que estan intentant aconseguir el seu sí: “Fins ara, sempre ens havia dit que no li interessava escriure un llibre sobre el tema”. Però, ara, ha arribat la primera vegada en què diu “estar considerant seriosament” donar la seva versió dels fets per aclarir-ho tot: “Brooklyn Beckham està fart que altres persones reescriguin la seva història”.
El noi ha vist que a Harry d’Anglaterra li ha anat bé i podria fer el pas de parlar amb aquesta mateixa editorial per seguir els seus passos. No és l’única interessada en aquest material tan potent, és clar, així que ara mateix deuen estar plovent-li les ofertes.
La fredor de Victoria Beckham i Nicola Peltz, analitzada per un expert en comunicació no verbal
Un expert en comunicació no verbal ha analitzat l’última imatge pública que es té de Victoria Beckham i Nicola Peltz, la seva jove. Era el 2023 i la família es reunia en la presentació del documental sobre els Beckham, una cita a Londres en què va veure’s per primera vegada moltíssima fredor entre elles. Ara s’ha recuperat aquell vídeo, en el qual la dissenyadora va arribar a fulminar amb la mirada a la noia davant les càmeres: “Hi ha un punt claus en el vídeo, quan es veu Victoria reafirmant la postura de bloqueig cap al fill i la jove al photocall. Només amb haver fet una passa cap enrere els hauria integrat, però va decidir mantenir aquella postura perquè no tenia la intenció d’incloure’ls al cercle”.
En aquestes imatges, es pot veure el Brooklyn estirant la dona perquè no sortís corrents. A més a més, la mirada penetrant de Victoria cap a ells no és gaire agradable: “No significa res bo i no fa la sensació de felicitat”. Aquest expert deixa clar que les imatges demostren que la mala relació és recíproca pels gestos d’incomoditat que feia ella. Una situació complicada que sembla ben lluny de millorar.