Brooklyn Beckham ha abierto la caja de los truenos con el comunicado feroz que ha escrito contra sus padres. No les perdona que hayan hecho lo imposible, según él, para intentar dinamitar la relación con su esposa. Nunca les ha gustado Nicola Peltz, la hija de un empresario millonario de quien se enamoró en 2019, y habrían llegado a «avergonzarlo» durante la celebración de su matrimonio. Después de mucha especulación al respecto, el joven ha confirmado que la ruptura familiar es fuerte y que la situación es totalmente insalvable. David Beckham ha dicho, públicamente, que se debe dejar que los hijos «se equivoquen», pero Victoria Beckham está «desolada» por toda esta historia si hacemos caso a los amigos que han hablado con la prensa.

Brooklyn Beckham explota contra sus padres en un comunicado feroz | Instagram

Ahora que todo el mundo está hablando sobre el tema, parece que las editoriales comienzan a frotarse las manos para intentar que Brooklyn se decida a dar más detalles sobre este enfrentamiento en un libro. ¿Seguirá el ejemplo de Harry de Inglaterra, que cargó contra la familia real de esta manera? Pues los editores que lo convencieron a él están intentando hablar con el hijo mayor del exfutbolista británico, que ahora que está enfadado podría dar el paso en caliente.

Una fuente cercana a la editorial lo ha confesado al Daily Mail, donde ha dicho que están intentando conseguir su sí: «Hasta ahora, siempre nos había dicho que no le interesaba escribir un libro sobre el tema». Pero, ahora, ha llegado la primera vez en que dice «estar considerando seriamente» dar su versión de los hechos para aclararlo todo: «Brooklyn Beckham está harto de que otras personas reescriban su historia».

El chico ha visto que a Harry de Inglaterra le ha ido bien y podría dar el paso de hablar con esta misma editorial para seguir sus pasos. No es la única interesada en este material tan potente, claro, así que ahora mismo deben estar lloviéndole las ofertas.

Brooklyn y Nicola Peltz han roto la relación con la familia Beckham | Europa Press

La frialdad de Victoria Beckham y Nicola Peltz, analizada por un experto en comunicación no verbal

Un experto en comunicación no verbal ha analizado la última imagen pública que se tiene de Victoria Beckham y Nicola Peltz, su nuera. Era 2023 y la familia se reunía en la presentación del documental sobre los Beckham, una cita en Londres en la que se vio por primera vez muchísima frialdad entre ellas. Ahora se ha recuperado aquel vídeo, en el cual la diseñadora llegó a fulminar con la mirada a la chica frente a las cámaras: «Hay un punto clave en el vídeo, cuando se ve a Victoria reafirmando la postura de bloqueo hacia el hijo y la nuera en el photocall. Solo con haber dado un paso atrás los habría integrado, pero decidió mantener esa postura porque no tenía la intención de incluirlos en el círculo».

En estas imágenes, se puede ver a Brooklyn tirando de su esposa para que no saliera corriendo. Además, la mirada penetrante de Victoria hacia ellos no es muy agradable: «No significa nada bueno y no da la sensación de felicidad». Este experto deja claro que las imágenes demuestran que la mala relación es recíproca por los gestos de incomodidad que hacía ella. Una situación complicada que parece muy lejos de mejorar.