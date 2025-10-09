Cuando alguien piensa en Victoria Beckham, habitualmente hay dos conceptos que la acompañan de la mano. El primero es su pasado como Spice Girls y el segundo, el matrimonio con el exfutbolista David Beckham. Ahora, la diseñadora ha decidido abrirse a través de su docuserie en Netflix, que se estrena este jueves 9 de octubre. El día anterior tuvo lugar la première del documental, titulado Victoria Beckham. Claro y directo, porque la artista ha decidido mostrar a través de tres capítulos su parte más desconocida y cómo la fama la ha afectado durante todos estos años.

Victoria Beckham se sincera sobre su autoestima | Europa Press

Victoria Beckham se abre en canal

En esta presentación, donde ha estado acompañada por su marido y sus hijos Romeo, Cruz y Harper – con la ausencia de su hijo Brooklyn-, y miembros de las Spice Girls como Geri Halliwell, Emma Bunton y Mel C. La docuserie muestra la parte más desconocida y complicada de la vida de Victoria Beckham, entre los cuales están sus problemas físicos y de autoestima, y confiesa que llegó a controlar su peso «de manera poco saludable». «Empecé a dudar de mí misma y a no gustarme, y dejé que me afectara. No sabía qué veía al mirarme al espejo».

La diseñadora ha hablado de temas vulnerables y cómo los problemas de autoestima empezaron cuando ella era pequeña y formaba parte de una escuela de teatro. «Fue allí donde empecé a recibir muchas críticas por mi apariencia, por mi peso». Admite que no fue honesta con sus padres. «Cuando tienes un trastorno alimenticio te vuelves muy buena mintiendo».

El final de las Spice Girls y la vida como esposa de un futbolista

Las Spice Girls forman parte de la historia y la cultura musical. Una girl-band que dio la vuelta al mundo y que consolidó un tema que hoy día continúa siendo muy actual como es Wannabe. Pero, ¿cómo vivió el final de la banda después de que Geri Halliwell dejara el grupo en el año 2000? «Cuando las Spice Girls terminaron, fue una experiencia extrema. En un momento estaba difundiendo el mensaje del poder femenino y al siguiente era una mujer, en un piso en Manchester, sin amigos, viviendo muy lejos de mi familia…».

Con los años decidió reinventarse y centrarse en otro aspecto: la moda. Liderar la marca Victoria Beckham no fue nada fácil e incluso sufrió por deudas y números rojos y asume sus errores. «Permití que pasara. A la gente le daba miedo decirme que no». Una docuserie que permite conocer a la Victoria diseñadora y a la Victoria mujer, alejada de los flashes y los apodos que la acompañan.