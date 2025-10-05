Los detalles de la fortuna millonaria de David Beckham: ¿cuánto ha ganado?

La familia Beckham es una de las familias más mediáticas. Sus miembros principales, David Beckham y Victoria Beckham son de esos personajes públicos que siempre generan mucha repercusión, y es lógico. El exfutbolista del Real Madrid y la exintegrante de las Spice Girls han dejado de lado sus primeras profesiones y ahora se han convertido en unos empresarios exitosos. La diseñadora triunfa con sus colecciones y David Beckham sigue alcanzando cifras millonarias cada año con sus proyectos. Ahora, han salido a la luz más detalles de esta fortuna: ¿cuánto ganó el año pasado?

Los detalles de la fortuna empresarial de David Beckham

La fortuna de los famosos siempre genera mucha curiosidad. Es evidente que si forman parte de estos grupos privilegiados es que habrán hecho algo para conseguirlo. En el caso de David Beckham, después de su etapa futbolística, no ha detenido su imperio. Según ha publicado la revista Forbes, la empresa matriz de los negocios de Beckham, DRJB Holdings, ha conseguido un beneficio superior al 24% respecto al año 2023, alcanzando los 44,9 millones de dólares.

Los datos de la empresa, DRJB Hòldings, que corresponde a las iniciales del jugador –David Robert Joseph Beckham– muestran una mejora muy considerable respecto a los beneficios que consiguió en 2023. «Los ingresos se han mantenido estables en 92,3 millones de dólares, pero el total de los dividendos que se han pagado a los accionistas se amplió hasta los 75,7 millones de dólares». Ahora bien, ¿cuánto ha cobrado David Beckham de todo esto? Ha cobrado un total de dividendos de 36,5 millones de dólares, poco más de 31 millones de euros. En esta sociedad, el exfutbolista tiene un 45% de las participaciones que controla a través de Footwork Productions. El otro 55% lo tiene el grupo estadounidense Authentic Brands a quien Beckham vendió esta parte de las acciones por unos 270 millones de dólares en 2022.

Entre las marcas que forman parte del conglomerado y que distribuyen las colecciones del empresario se encuentra la marca de gafas Safilo y también han cerrado una colaboración plurianual con Bodd, a través de la creación de una línea de ropa masculina. Pero no son los únicos acuerdos que se han cerrado en cuanto a la gestión de su nombre en todo el mundo. Tiene asociaciones con marcas como Bowers & Wilkins, la marca de cerveza Stella Artois y Shark Ninja o anuncios promocionales.

El patrimonio del matrimonio

Ahora bien, entre él y Victoria Beckham acumulan un buen patrimonio. Según la lista de ricos de Sunday Times, la pareja tiene un patrimonio estimado de 500 millones de libras, publica The Guardian.

DRJB Hòldings está formada por tres divisiones, la mayoritaria es DB Ventures, que agrupa la gran parte de las asociaciones comerciales con marcas como Hugo Boss. Seven Global supervisa los acuerdos de licencia e imagen con empresas como Adidas y la última parte corresponde a Studio 99, el estudio creativo y de producción creado en 2019 y a través del cual se está preparando un próximo proyecto con Netflix centrado en la figura de su esposa Victoria. En conjunto, unos datos que confirman el gran éxito empresarial que ha conseguido la antigua estrella del fútbol.