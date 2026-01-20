Brooklyn Beckham ha dinamizado a sus padres en un comunicado feroz que saca a la luz la verdad de una ruptura familiar mucho más grave de lo que pensábamos. Hasta ahora, parecía que el chico se había enfadado porque David y Victoria Beckham no terminaban de aceptar a su esposa, pero ahora ha quedado claro que la cosa va mucho más allá. Nunca había expuesto su versión, pero está «harto» de que sus padres «continúen acudiendo a la prensa«: «Me dejan sin otra opción que hablar por mí mismo y explicar la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado». ¿El primer gran titular? «No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, me estoy defendiendo a mí mismo por primera vez en mi vida«.

A lo largo de toda su vida, dice que ha visto cómo sus padres «han controlado los relatos en la prensa» sobre su familia: «Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta qué punto son capaces de llegar para colocar innumerables mentiras en los medios, mayormente a costa de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre acaba saliendo», afirma. Y llega al punto clave del porqué de este mal rollo exagerado entre ellos con una acusación grave: «Mis padres han intentado incesantemente arruinar mi relación desde antes de mi matrimonio y esto no se ha detenido. Mi madre canceló la confección del vestido de novia de Nicola a última hora, a pesar de que ella estaba ilusionada de llevar su diseño, pero la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo«.

«Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que firmara la cesión de los derechos sobre mi nombre, algo que me habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos», continúa en un escrito que no los deja nada bien. «El hecho de que yo me resistiera afectó el pago y, desde entonces, nunca más me han tratado igual». Durante la planificación de la boda, Brooklyn Beckham asegura que su madre llegó a llamarlo «malvado» porque Nicola y él habían decidido incluir a su niñera, Sandra, y a la Naunni de Nicola en su mesa presidencial: «Ambas familias tenían sus propias mesas, situadas de manera equitativa justo al lado de la nuestra». Victoria debió ver como un insulto que fuera su niñera y no ella, como madre, quien lo acompañara en esta mesa el día más especial de su vida… Un gesto que demuestra quién lo ha criado, efectivamente.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan los votos sin la familia de él | Europa Press

Brooklyn Beckham explota contra sus padres | Instagram

El hijo ha roto su silencio tras meses de especulaciones | Instagram

La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, el punto de inflexión en la ruptura familiar

Lo que queda claro es que el matrimonio de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz supuso el punto de inflexión de una ruptura familiar que parece totalmente insalvable. El comunicado bomba continúa con más detalles impactantes: «La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola «no era de sangre» y que «no era familia«. Desde el momento en que comencé a defenderme frente a mi familia, he recibido ataques incesantes por parte de mis padres, tanto en privado como públicamente, que fueron enviados a la prensa por orden suya. Incluso mis hermanos fueron enviados a atacarme en las redes sociales, antes de que finalmente me bloquearan de la nada el verano pasado«.

Y, en este punto, llega la crítica más bestia que hace Brooklyn Beckham hacia su madre. En una escena que describe sin miramientos, la acusa de haber «secuestrado» su primer baile como casado con su esposa: «Este primer baile había sido planeado semanas antes con una canción de amor romántica. Frente a nuestros 500 invitados de boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa debía hacerse mi baile romántico con mi esposa, pero en lugar de eso mi madre me esperaba para bailar conmigo… y bailó de una manera muy inapropiada conmigo frente a todos«.

«Nunca me he sentido tan incómodo o humillado en toda mi vida. Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos del día de nuestra boda que nos aportaran alegría y felicidad, y no ansiedad y vergüenza», afirma para justificar por qué volvieron a casarse poco después -ya sin la presencia de los padres-.

¿Qué pasó en la boda de Brooklyn Beckham que lo hizo enfadar tanto? | Instagram

Brooklyn Beckham deja claro que su esposa ha intentado hacer lo imposible por intentar agradar a sus padres, a quienes acusa de no haberla aceptado nunca. «Mi esposa ha sido constantemente menospreciada por mi familia, por mucho que hayamos intentado mantenernos unidos. Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas de una manera claramente destinada a hacernos sentir incómodos a ambos«, llega a decir. Ciertamente, la imagen de Victoria Beckham no queda muy bien después de todo lo que ha sacado a la luz.

Un detalle del que se habló mucho en la prensa fue su ausencia en la fiesta del 50 cumpleaños del padre. ¿Cuál es la versión del joven? Que él hizo el gesto de ir a Londres para acudir a la fiesta, pero que el padre «no encontró tiempo» durante toda la semana previa que pasaron allí «con ganas de pasar tiempo de calidad con él»: «Rechazó todos nuestros intentos, solo quería verlos en su gran fiesta de cumpleaños con un centenar de invitados y cámaras en cada rincón. Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que Nicola no fuera invitada. Fue una bofetada en la cara. Más tarde, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, se negaron a verme en absoluto«.

David Beckham no habría explicado la verdad de su fiesta de cumpleaños | Instagram

Brooklyn Beckham acusa a sus padres de mostrar una realidad falsa en las redes sociales

Brooklyn Beckham ha estado expuesto a la prensa desde que nació y ahora, acusa a sus padres de mostrar una realidad «falsa» en las redes sociales: «Mi familia valora por encima de todo la promoción pública y los patrocinios. La marca Beckham pasa por delante de todo. Durante años hemos hecho todo lo posible por estar presentes y apoyar cada desfile de moda, cada fiesta y cada acto de prensa para mostrar nuestra «familia perfecta». Pero la única vez que mi esposa pidió el apoyo de mi madre para salvar perros desplazados durante los incendios de Los Ángeles, mi madre se negó«, asegura en un nuevo dardo hacia ella.

En la prensa se ha dibujado, en los últimos tiempos, un Brooklyn Beckham totalmente controlado por su esposa. Él niega esta versión, por supuesto: «El relato que dice que mi esposa me controla es completamente al revés. He sido controlado por mis padres durante la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me he alejado de mi familia, esta ansiedad ha desaparecido. Me levanto cada mañana agradecido por la vida que he elegido y he encontrado paz y alivio«, dice el joven en una de las partes más impactantes de este comunicado.

La ruptura familiar parece insalvable después de esto | Instagram

El comunicado de Brooklyn Beckham contra sus padres es muy impactante | Instagram

«Mi esposa y yo no queremos una vida modelada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y para nuestra futura familia», concluye en un escrito que dará mucho que hablar por la dureza de este relato que, seguramente, tendrá respuesta por parte de los padres.