Brooklyn Beckham ha dinamitat els pares en un comunicat ferotge que treu a la llum la veritat d’una ruptura familiar molt més greu del que pensàvem. Fins ara, semblava que el noi s’havia enfadat perquè David i Victoria Beckham no acabaven d’acceptar la seva dona, però ara ha quedat clar que la cosa va molt més enllà. No havia exposat mai la seva versió, però està “fart” que els seus pares “continuïn acudint a la premsa“: “Em deixen sense cap altra opció que parlar per mi mateix i explicar la veritat sobre només algunes de les mentides que s’han publicat”. El primer gran titular? “No vull reconciliar-me amb la meva família. No soc controlat, estic defensant-me a mi mateix per primera vegada a la meva vida“.
El llarg de tota la seva vida, diu que ha vist com els pares “han controlat els relats a la premsa” sobre la seva família: “Recentment, he vist amb els meus propis ulls fins a quin punt són capaços d’arribar per col·locar innombrables mentides als mitjans, majoritàriament a costa de persones innocents, per preservar la seva pròpia façana. Però crec que la veritat sempre acaba sortint”, etziba. I arriba al punt clau del perquè d’aquest mal rotllo exagerat entre ells amb una acusació greu: “Els meus pares han intentat incessantment arruïnar la meva relació des d’abans del meu casament i això no s’ha aturat. La meva mare va cancel·lar la confecció del vestit de núvia de Nicola a última hora, malgrat que ella estava il·lusionada de portar el seu disseny, però la va obligant a buscar urgentment un vestit nou“.
“Setmanes abans del nostre gran dia, els meus pares em van pressionar repetidament i van intentar subornar-me perquè signés la cessió dels drets sobre el meu nom, cosa que m’hauria afectat a mi, a la meva dona i als nostres futurs fills”, continua en un escrit que no els deixa gens bé. “El fet que jo m’hi resistís va afectar el pagament i, des d’aleshores, mai no m’han tornat a tractar igual”. Durant la planificació del casament, Brooklyn Beckhan assegura que la seva mare va arribar a dir-li “malvat” perquè la Nicola i ell havien decidir incloure la seva mainadera, la Sandra, i la Naunni de la Nicola a la seva taula presidencial: “Ambdues famílies tenien les seves pròpies taules, situades de manera equitativa just al costat de la nostra”. Victoria devia veure com un insult que fos la seva mainadera i no ella, com a mare, qui l’acompanyés en aquesta taula el dia més especial de la seva vida… Un gest que demostra qui l’ha criat, efectivament.
La boda de Brooklyn Beckham i Nicola Peltz, el punt d’inflexió en la ruptura familiar
El que queda clar és que el matrimoni de Brooklyn Beckham i Nicola Peltz va suposar el punt d’inflexió d’una ruptura familiar que sembla totalment insalvable. El comunicat bomba continua amb més detalls impactants: “La nit abans del nostre casament, membres de la meva família em van dir que la Nicola “no era sang” i que “no era família“. Des del moment en què vaig començar a defensar-me davant la meva família, he rebut atacs incessants per part dels meus pares, tant en privat com públicament, que van ser enviats a la premsa per ordre seva. Fins i tot els meus germans van ser enviats a atacar-me a les xarxes socials, abans que finalment em bloquegessin del no-res l’estiu passat“.
I, en aquest punt, arriba la crítica més bèstia que fa Brooklyn Beckham cap a la seva mare. En una escena que descriu sense cap mirament, l’acusa d’haver “segrestat” el seu primer ball com a casat amb la dona: “Aquest primer ball havia estat planificat setmanes abans amb una cançó d’amor romàntica. Davant dels nostres 500 convidats de casament, en Marc Anthony em va cridar a l’escenari, on segons el programa s’havia de fer el meu ball romàntic amb la meva dona, però en comptes d’això la meva mare m’hi esperava per ballar amb mi… i va ballar d’una manera molt inapropiada amb mi davant de tothom“.
“Mai m’he sentit tan incòmode o humiliat en tota la meva vida. Volíem renovar els nostres vots per poder crear nous records del dia del nostre casament que ens aportessin alegria i felicitat, i no ansietat i vergonya”, etziba per justificar per què van tornar a casar-se poc després -ja sense la presència dels pares-.
Brooklyn Beckham deixa clar que la seva dona ha intentat fer l’impossible per intentar agradar als seus pares, als qui acusa de no haver-la acceptat mai. “La meva dona ha estat constantment menystinguda per la meva família, per molt que hàgim intentat mantenir-nos units. La meva mare ha convidat repetidament dones del meu passat a les nostres vides d’una manera clarament destinada a fer-nos sentir incòmodes a tots dos“, arriba a dir. Certament, la imatge de Victoria Beckham no queda gaire bé després de tot el que ha tret a la llum.
Un detall del que va parlar-se molt a la premsa va ser la seva absència en la festa del 50è aniversari del pare. Quina és la versió del jove? Que ell va fer el gest d’anar a Londres per acudir a la festa, però que el pare “no va trobar temps” durant tota la setmana prèvia que van passar allà “amb ganes de passar temps de qualitat amb ell”: “Va rebutjar tots els nostres intents, només volia veure’ls a la seva gran festa d’aniversari amb un centenar de convidats i càmeres a cada racó. Quan finalment va acceptar veure’m, va ser amb la condició que la Nicola no hi fos convidada. Va ser una bufetada a la cara. Més tard, quan la meva família va viatjar a Los Angeles, es van negar a veure’m en absolut“.
Brooklyn Beckham acusa els pares de mostrar una realitat falsa a les xarxes socials
Brooklyn Beckham ha estat exposat a la premsa des que va néixer i ara, acusa els pares de mostrar una realitat “falsa” a les xarxes socials: “La meva família valora per sobre de tot la promoció pública i els patrocinis. La marca Beckham passa per davant de tot. Durant anys hem fet tot el possible per ser presents i donar suport a cada desfilada de moda, cada festa i cada acte de premsa per mostrar la nostra “família perfecta”. Però l’única vegada que la meva dona va demanar el suport de la meva mare per salvar gossos desplaçats durant els incendis de Los Angeles, la meva mare s’hi va negar“, assegura en un nou dard cap a ella.
A la premsa s’ha dibuixat, en els últims temps, un Brooklyn Beckham totalment controlat per la seva dona. Ell nega aquesta versió, és clar: “El relat que diu que la meva dona em controla és completament al revés. He estat controlat pels meus pares durant la major part de la meva vida. Vaig créixer amb una ansietat aclaparadora. Per primera vegada a la meva vida, des que m’he allunyat de la meva família, aquesta ansietat ha desaparegut. Em llevo cada matí agraït per la vida que he triat i he trobat pau i alleujament“, diu el jove en una de les parts més impactants d’aquest comunicat.
“La meva dona i jo no volem una vida modelada per la imatge, la premsa o la manipulació. Tot el que volem és pau, privacitat i felicitat per a nosaltres i per a la nostra futura família”, conclou en un escrit que farà parlar molt per la duresa d’aquest relat que, segurament, tindrà resposta per part dels pares.