Les desavinences familiars de la família Beckham són una realitat. La ruptura familiar entre Brooklyn Beckham i els seus pares, David i Victoria Beckham ha anat en augment els darrers mesos, sobretot a través d’alguns moviments a les xarxes socials que han posat damunt la taula la crisi que viuen. Fa només unes setmanes sortia a la llum una informació que semblava l’estocada final per a una de les famílies més famoses de l’star-system internacional: Brooklyn havia decidit bloquejar tota la seva família a Instagram. Els motius? Recentment, la família, més ben dit els seus pares, han publicat molt contingut que feia referència també al primogènit de la família. Tancar la porta del seu perfil d’Instagram podia ser la forma de no veure tot plegat. Un primer avís que ara, es fa més gros amb la nova advertència que els hauria llançat el noi.
Brooklyn Beckham interposa les comunicacions amb els pares a través de l’advocat
La confirmació d’aquest bloqueig familiar a les xarxes socials va donar-lo el seu germà Cruz a través del seu perfil d’Instagram, donant la cara pels seus pares i exposant que ells mai haurien bloquejat Brooklyn, i que en aquest cas havia estat el contrari. No és cert. La meva mare i el meu pare mai deixarien de seguir el seu fill. Expliquem bé les coses. Ells s’han llevat bloquejats, igual que jo”, va explicar Cruz Beckham. En tot cas, sembla que no hi ha millora en aquesta crisi familiar perquè ara, Brooklyn hauria decidit advertir els pares i avisar-los que qualsevol comunicació amb ell a partir d’ara l’hauran de fer a través del seu advocat, segons explica el mitjà Daily Mail.
Si fem cas de les informacions que ha compartit el mitjà britànic, la petició de Brooklyn hauria estat cap als seus pares perquè, a partir d’ara “si volen parlar amb ell hauran de fer-ho a través del seu advocat“. “Hi va haver un intercanvi de cartes legals entre fills i pares, o més aviat, entre els seus respectius equips legals a Schillings i Harbottle & Lewis“, recullen des del Daily Mail. Què vol dir tot plegat? En primer lloc, que la ruptura familiar podria ser cada cop més profunda. D’aquesta manera, els demanaria en una mena d’advertència que deixin estar els intents de cridar la seva atenció amb publicacions familiars a les xarxes socials.
El mitjà explica que Brooklyn els hauria demanat que no facin post ni comunicats públics sobre ell a les xarxes socials. Per tant, aquesta advertència que no té cap moviment judicial -és només una petició-, i podria ser la resposta per la qual ell hauria decidit bloquejar la seva família a les xarxes. Cal recordar que tampoc van convidar la família de Brooklyn a la renovació dels vots després de la seva boda fa uns mesos. Un moviment que ja va fer saltar les alarmes alimentant els rumors de la fractura familiar que els envolta.
D’on surt el conflicte familiar?
Tot plegat, per què hi ha aquesta situació entre ells? Brooklyn i Nicola Peltz, la filla d’una família d’empresaris molt rics, van casar-se l’any 2022. Sembla que un seguit de desavinences entre ambdues famílies i suposades animadversions entre sogra i nora han estat els impulsors d’aquesta crisi familiar que s’allarga després de les festes de Nadal. Ambdues famílies han celebrat aquests dies per separat i per les informacions que acaben de sortir a la llum, no sembla que la solució pugui arribar aviat. Caldrà estar ben atents per veure si David i Victoria fan cas i deixen estat el seu fill en una de les polèmiques familiars més potents i plenes d’incògnites dels darrers mesos.