Las desavenencias familiares de la familia Beckham son una realidad. La ruptura familiar entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham ha ido en aumento en los últimos meses, sobre todo a través de algunos movimientos en las redes sociales que han puesto sobre la mesa la crisis que viven. Hace solo unas semanas salió a la luz una información que parecía la estocada final para una de las familias más famosas del star-system internacional: Brooklyn había decidido bloquear a toda su familia en Instagram. ¿Los motivos? Recientemente, la familia, más bien sus padres, han publicado mucho contenido que también hacía referencia al primogénito de la familia. Cerrar la puerta de su perfil de Instagram podía ser la forma de no ver todo eso. Un primer aviso que ahora, se hace más grande con la nueva advertencia que les habría lanzado el chico.

Brooklyn Beckham interpone las comunicaciones con los padres a través del abogado

La confirmación de este bloqueo familiar en las redes sociales la dio su hermano Cruz a través de su perfil de Instagram, dando la cara por sus padres y exponiendo que ellos nunca habrían bloqueado a Brooklyn, y que en este caso había sido al revés. No es cierto. Mi madre y mi padre nunca dejarían de seguir a su hijo. Expliquemos bien las cosas. Ellos se han levantado bloqueados, igual que yo”, explicó Cruz Beckham. En todo caso, parece que no hay mejora en esta crisis familiar porque ahora, Brooklyn habría decidido advertir a los padres y avisarles que cualquier comunicación con él a partir de ahora la tendrán que hacer a través de su abogado, según explica el medio Daily Mail.

¿Qué advertencia ha hecho Brooklyn Beckham a sus padres? | Europa Press

Si hacemos caso a las informaciones que ha compartido el medio británico, la petición de Brooklyn habría sido hacia sus padres para que, a partir de ahora «si quieren hablar con él tendrán que hacerlo a través de su abogado«. «Hubo un intercambio de cartas legales entre hijos y padres, o más bien, entre sus respectivos equipos legales en Schillings y Harbottle & Lewis«, recogen desde el Daily Mail. ¿Qué significa todo esto? En primer lugar, que la ruptura familiar podría ser cada vez más profunda. De esta manera, les pediría en una especie de advertencia que dejen los intentos de llamar su atención con publicaciones familiares en las redes sociales.

El medio explica que Brooklyn les habría pedido que no hagan post ni comunicados públicos sobre él en las redes sociales. Por lo tanto, esta advertencia que no tiene ningún movimiento judicial -es solo una petición-, podría ser la respuesta por la cual él habría decidido bloquear a su familia en las redes. Hay que recordar que tampoco invitaron a la familia de Brooklyn a la renovación de los votos después de su boda hace unos meses. Un movimiento que ya hizo saltar las alarmas alimentando los rumores de la fractura familiar que los rodea.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renuevan los votos sin la familia de él – Europa Press

¿De dónde surge el conflicto familiar?

En definitiva, ¿por qué hay esta situación entre ellos? Brooklyn y Nicola Peltz, la hija de una familia de empresarios muy ricos, se casaron en el año 2022. Parece que una serie de desavenencias entre ambas familias y supuestas animadversiones entre suegra y nuera han sido los impulsores de esta crisis familiar que se alarga después de las fiestas de Navidad. Ambas familias han celebrado estos días por separado y por las informaciones que acaban de salir a la luz, no parece que la solución pueda llegar pronto. Habrá que estar muy atentos para ver si David y Victoria hacen caso y dejan en paz a su hijo en una de las polémicas familiares más potentes y llenas de incógnitas de los últimos meses.