El lío se acentúa aún más en el clan Beckham. El comunicado feroz de Brooklyn Beckham contra los padres ha confirmado los rumores, que la ruptura entre ellos es un hecho desde que el chico se comprometió con la multimillonaria Nicola Peltz. El hijo mayor ha dejado verdes a David y Victoria Beckham, a quienes acusa de haber hecho «lo imposible» para motivar su ruptura. La chica no les gusta, por los motivos que sean, y no habrían disimulado nada en los cinco años que lleva saliendo con ella. De hecho, el día que todo estalló fue el del matrimonio de los dos jóvenes: «Aquel día, mi madre me avergonzó«.

En su escrito, Brooklyn Beckham denunciaba que su madre hubiera «boicoteado» su baile nupcial con Nicola. Todo estaba preparado para que los flamantes novios subieran al escenario y bailaran un tema de Marc Anthony, pero la diseñadora se adelantó y robó todo el protagonismo a la novia: «Delante de nuestros 500 invitados de boda, mi madre empezó a bailar conmigo de una manera muy inapropiada«.

«Nunca me he sentido tan incómodo o humillado en toda mi vida. Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos del día de nuestra boda que nos aportaran alegría y felicidad, y no ansiedad y vergüenza«, llegó a escribir para justificar por qué se volvieron a casar poco después -ya sin la presencia de los padres-.

Dos testigos confirman la grosería de Victoria Beckham en la boda de su hijo

Pues bien, ahora ha salido a la luz un testigo que vio en primera persona lo que ocurrió en ese momento. El programa This Morning de ITV ha recogido las declaraciones de DJ Fat Tony, uno de los invitados al enlace: «Aquel fue un momento muy inapropiado, esa es la palabra«. Y es que la escena es aún peor de lo que había explicado Brooklyn: «Marc Anthony pidió que subiera al escenario la mujer más guapa de la sala y era evidente que se refería a Nicola, la novia, pero subió Victoria Beckham«.

En ese momento, el chico se habría enfadado mucho porque no era lo que estaba previsto: «Brooklyn quedó devastado y Nicola salió del salón llorando desconsolada«, confiesa. El novio estaba sobre el escenario y tuvo que disimular, pero la cara lo habría dicho todo cuando el cantante le pidió que pusiera las manos en la cadera de su madre para bailar: «Esto es algo muy latino, son una familia unida y les encanta bailar así que no nos extrañó».

Así fue vestida Victoria Beckham el día de la boda de su hijo | Instagram

La actitud de la madre no gustó a su hijo, claro, y el brunch que habían organizado con todos los invitados al día siguiente del matrimonio fue «muy incómodo» si hacemos caso a las declaraciones de este DJ: «Esa fue la parte más incómoda, ya que estuvimos hablando de lo que había pasado en la boda entre los invitados«. Él no ha sido el único invitado que ha dado veracidad a los hechos que ha contado Brooklyn Beckham, también el invitado Stavros Agapiou lo ha hecho en un escrito que compartió en Instagram: «Estuve allí y sí, Victoria lo hizo… Él dice la verdad, bien por él por hablar abiertamente finalmente«. Más detalles de una ceremonia que habría acabado rompiendo una familia que ya arrastraba problemas desde hace tiempo.