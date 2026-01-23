El merder s’accentua encara més en el clan Beckham. El comunicat ferotge de Brooklyn Beckham contra els pares ha confirmat els rumors, que la ruptura entre ells és un fet des que el noi va prometre’s amb la multimilionària Nicola Peltz. El fill gran ha deixat verds David i Victoria Beckham, als qui acusa d’haver fet “l’impossible” per motivar la seva ruptura. La noia no els agrada, pels motius que siguin, i no haurien dissimulat gens en els cinc anys que fa que surt amb ella. De fet, el dia que va acabar esclatant tot pels aires va ser el del matrimoni dels dos nois: “Aquell dia, la meva mare va avergonyir-me“.
En el seu escrit, Brooklyn Beckham denunciava que la mare hagués “boicotejat” el seu ball nupcial amb Nicola. Tot estava preparat perquè els flamants nuvis pugessin a l’escenari i ballessin un tema de Marc Anthony, però la dissenyadora va avançar-se i va robar tot el protagonisme a la núvia: “Davant dels nostres 500 convidats de casament, la meva mare va començar a ballar amb mi d’una manera molt inapropiada“.
“Mai m’he sentit tan incòmode o humiliat en tota la meva vida. Volíem renovar els nostres vots per poder crear nous records del dia del nostre casament que ens aportessin alegria i felicitat, i no ansietat i vergonya“, ha arribat a escriure per justificar per què van tornar a casar-se poc després -ja sense la presència dels pares-.
Dos testimonis confirmen el lleig de Victoria Beckham a la boda del seu fill
Doncs bé, ara ha sortit a la llum un testimoni que va veure en primera persona el que va passar en aquell moment. El programa This Morning d’ITV ha recollit les declaracions de DJ Fat Tony, un dels convidats a l’enllaç: “Aquell va ser un moment molt inapropiat, aquesta és la paraula“. I és que l’escena és encara pitjor que com l’havia explicat Brooklyn: “Marc Anthony va demanar que pugés a l’escenari la dona més guapa de la sala i era evident que es referia a Nicola, la núvia, però va pujar Victoria Beckham“.
En aquell moment, el noi s’hauria enfadat molt perquè no era el que estava previst: “Brooklyn va quedar devastat i Nicola va sortir del saló plorant desconsolada”, confessa. El nuvi estava a sobre de l’escenari i havia de dissimular, però la cara ho hauria dit tot quan el cantant li hauria demanat que posés les mans al maluc de la seva mare per ballar: “Aquesta és una cosa molt llatina, són una família unida i els encanta ballar així que no ens va estranyar”.
L’actitud de la mare no va agradar al seu fill, és clar, i el brunch que havien organitzat amb tots els convidats l’endemà del matrimoni va ser “molt incòmode” si fem cas a les declaracions d’aquest DJ: “Aquella va ser la part més incòmoda, ja que vam estar parlant el que havia passat a la boda entre els convidats“. Ell no ha estat l’únic convidat que ha donat veracitat als fets que ha explicat Brooklyn Beckham, també el convidat Stavros Agapiou ho ha fet en un escrit que va compartir a Instagram: “Vaig estar allà i sí, Victoria va fer-ho… Ell diu la veritat, bé per ell per parlar-ne obertament finalment“. Més detalls d’una cerimònia que hauria acabat trencant una família que ja arrossegava problemes de fa temps.