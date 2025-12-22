Serà un Nadal complicat per a la família Beckham si en fixem en el nou episodi que ha protagonitzat. Fa molt temps que es parla de la ruptura familiar des que el fill gran de David Beckham i Victoria s’hagués casat amb Nicola Peltz, una filla d’uns empresaris molt rics. Sembla que la boda no va agradar gaire els Beckham i de fet, la parella va celebrar el passat agost la renovació dels vots i no van convidar la família del britànic. Un lleig que ara s’agreuja encara més després que hagi sortit a la llum la seva darrera decisió. Ara que ve Nadal i les festes omplen d’estampes familiars les xarxes socials, Brooklyn Beckham ha decidit esborrar-los de les seves xarxes socials i els ha bloquejat. No ha estat només el seu pare i la seva, sinó que els seus tres germans, Romeo, Cruz i Harper també han acabat bloquejats. Què ha passat? És el detall definitiu de la ruptura familiar?
Cruz Beckham treu a la llum el nou moviment de Brooklyn
Que la relació familiar del clan Beckham no és la millor, això és una realitat. Els darrers esdeveniments familiars en què Brooklyn ha estat la gran absència no fan més que evidenciar el distanciament entre tots. Després que un mitjà britànic publiqués que David i Victoria havien bloquejat a les xarxes socials el seu fill gran, seria el seu germà Cruz qui sortís a desmentir la notícia i revelar que havia estat a la inversa. “No és cert. La meva mare i el meu pare mai deixarien de seguir el seu fill. Expliquem bé les coses. Ells s’han llevat bloquejats, igual que jo”, ha exposat el seu fill a través d’una història a Instagram.
D’aquesta manera, Cruz trenca el silenci familiar que ha envoltat tots els rumors de crisi familiar, admetent que entre pares i primogènit no hi ha cap mena de relació actualment. Fa més d’un any que no se’ls veu junts i ara que s’acosten dates assenyalades, sembla que la família Beckham tindrà un parell de cadires buides a taula un altre cop.
Les teories sobre l’enemistat familiar són diverses. Alguns mitjans apunten que és Brooklyn qui ha decidit allunyar-se de la família per mostrar el seu suport a la seva dona i la família d’ella després d’algunes suposades animadversions entre Nicola i Victoria. D’altres, creuen que és el jove matrimoni qui ha demanat que deixin de contactar-hi i no estan respectant la seva decisió. En tot cas, aquest nou episodi dins una de les famílies més famoses de l’star-system britànic no sembla que s’acabi aviat.
Quines teories hi ha sobre aquest nou moviment de Brooklyn Beckham?
La periodista Nuria Marín ha explicat la notícia d’aquest moviment a les xarxes socials i ha compartit algunes teories que podrien explicar el perquè d’aquest moviment. Una de les teories que exposa la periodista catalana és que amb les festes de Nadal, les publicacions per celebrar aquests dies i les possibles mencions que pot rebre de la família, Brooklyn hauria decidit tallar de soca-rel per no veure cap mena de contingut familiar.
L’altra teoria respon a uns rumors després d’una publicació que va fer la parella i que hauria fet saltar totes les alarmes sobre un embaràs. Una història temporal en què el matrimoni sortia amb les mans agafades i un peluix a la falda i que alguns van identificar com un possible missatge subliminar d’un embaràs de Nicole. D’aquesta manera, Brooklyn podria mantenir la seva família allunyada dels avenços de la notícia en cas que sigui certa. Una estratègia una mica simple tenint en compte que poden accedir als seus perfils des de qualsevol altre compte. Sigui com sigui, la decisió del primogènit i la reacció de Cruz evidencien una ruptura familiar que caldrà seguit atentament.