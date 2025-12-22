Será una Navidad complicada para la familia Beckham si nos fijamos en el nuevo episodio que ha protagonizado. Hace mucho tiempo que se habla de la ruptura familiar desde que el hijo mayor de David Beckham y Victoria se hubiera casado con Nicola Peltz, una hija de unos empresarios muy ricos. Parece que la boda no gustó mucho a los Beckham y de hecho, la pareja celebró el pasado agosto la renovación de los votos y no invitaron a la familia del británico. Un desaire que ahora se agrava aún más después de que haya salido a la luz su última decisión. Ahora que se acercan las Navidades y las redes sociales se llenan de imágenes familiares, Brooklyn Beckham ha decidido borrarlos de sus redes sociales y los ha bloqueado. No ha sido solo su padre y su madre, sino que sus tres hermanos, Romeo, Cruz y Harper también han acabado bloqueados. ¿Qué ha pasado? ¿Es el detalle definitivo de la ruptura familiar?

Cruz Beckham saca a la luz el nuevo movimiento de Brooklyn

Que la relación familiar del clan Beckham no es la mejor, eso es una realidad. Los últimos eventos familiares en los que Brooklyn ha sido la gran ausencia no hacen más que evidenciar el distanciamiento entre todos. Después de que un medio británico publicara que David y Victoria habían bloqueado en las redes sociales a su hijo mayor, sería su hermano Cruz quien saldría a desmentir la noticia y revelar que había sido al revés. «No es cierto. Mi madre y mi padre nunca dejarían de seguir a su hijo. Expliquemos bien las cosas. Ellos se han levantado bloqueados, igual que yo», ha expuesto su hijo a través de una historia en Instagram.

Cruz Beckham confirma que Brooklyn los ha bloqueado en las redes sociales | Instagram

De esta manera, Cruz rompe el silencio familiar que ha rodeado todos los rumores de crisis familiar, admitiendo que entre padres y primogénito no hay ningún tipo de relación actualmente. Hace más de un año que no se les ve juntos y ahora que se acercan fechas señaladas, parece que la familia Beckham tendrá un par de sillas vacías en la mesa otra vez.

Las teorías sobre la enemistad familiar son diversas. Algunos medios apuntan que es Brooklyn quien ha decidido alejarse de la familia para mostrar su apoyo a su esposa y la familia de ella tras algunas supuestas animadversiones entre Nicola y Victoria. Otros, creen que es el joven matrimonio quien ha pedido que dejen de contactarles y no están respetando su decisión. En todo caso, este nuevo episodio dentro de una de las familias más famosas del star-system británico no parece que se acabe pronto.

¿Qué teorías hay sobre este nuevo movimiento de Brooklyn Beckham?

La periodista Nuria Marín ha explicado la noticia de este movimiento en las redes sociales y ha compartido algunas teorías que podrían explicar el porqué de este movimiento. Una de las teorías que expone la periodista catalana es que con las fiestas de Navidad, las publicaciones para celebrar estos días y las posibles menciones que puede recibir de la familia, Brooklyn habría decidido cortar de raíz para no ver ningún tipo de contenido familiar.

Otra teoría responde a unos rumores tras una publicación que hizo la pareja y que habría hecho saltar todas las alarmas sobre un embarazo. Una historia temporal en la que el matrimonio aparecía con las manos agarradas y un peluche en el regazo y que algunos identificaron como un posible mensaje subliminal de un embarazo de Nicole. De esta forma, Brooklyn podría mantener a su familia alejada de los avances de la noticia en caso de que sea cierta. Una estrategia un poco simple teniendo en cuenta que pueden acceder a sus perfiles desde cualquier otra cuenta. Sea como sea, la decisión del primogénito y la reacción de Cruz evidencian una ruptura familiar que habrá que seguir atentamente.