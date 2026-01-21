David Beckham ha roto su silencio tras la publicación que ha hecho su hijo Brooklyn, quien ha emitido un comunicado feroz contra sus padres. El joven ha asegurado públicamente que «no quiere» reconciliarse con ellos porque considera «muy grave» todo lo que le han hecho. Con acusaciones muy impactantes y sorprendentes, llega a acusarlos de haberlo «manipulado«, de haber hecho «lo imposible» para «cargarse» la relación con su esposa y de haberlo «avergonzado» en su boda.

La situación familiar parece totalmente insalvable después de esto, ya que el hijo mayor se ha mostrado contundente contra ellos y ha dejado claro que no les perdonará todo lo que le han hecho. El exfutbolista y Victoria Beckham han recibido la presión de muchos periodistas, ya que su reacción era la más esperada ante este escándalo familiar. Se sabía que él participaría en el Foro Económico Mundial de Davos y, allí, le han preguntado directamente sobre el tema. Como era de esperar, él ha dado media vuelta y ha evitado responder a esa pregunta en concreto.

Primeras palabras de David Beckham tras el comunicado feroz del hijo | CNBC

Ahora bien, poco después ha roto su silencio en un programa financiero de la CNBC y sus palabras se han interpretado en este sentido -aunque, originalmente, hiciera referencia a otra cosa-. Pero ¿qué es lo que ha dicho? David Beckham estaba hablando de los peligros que suponen las redes sociales para los jóvenes: «Siempre he hablado del poder que tienen, para bien y para mal. Hoy en día, que los niños puedan acceder a ellas es peligroso«.

Y, ante esto, ha dejado caer una anécdota personal que ha hecho pensar directamente en los problemas con el hijo: «La plataforma que me ha dado UNICEF ha sido la más importante, ya que puede concienciar a la gente sobre lo que está pasando en el mundo con los niños. He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos. Los niños cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos porque es así como aprenden. Eso intento enseñar a mis hijos, que a veces se les debe dejar cometer esos errores«.

Victoria Beckham, «hundida» por las palabras de su hijo Brooklyn contra ella

Victoria Beckham, por su parte, estaría «muy afectada» ante las acusaciones que ha hecho su hijo mayor. Ella es la principal perjudicada de su comunicado, ya que aparece retratada como un monstruo egoísta que ha hecho de todo para evitar que su hijo terminara casándose con la que ahora es su nuera. No la habría aceptado ni amado nunca, a pesar de los presuntos esfuerzos de la chica, y esto habría derivado en una ruptura familiar que no parece tener una solución fácil.

Fuentes cercanas a la diseñadora británica aseguran que está «hundida«, «tirada al suelo» y «completamente conmocionada» por lo que ha hecho su hijo. De hecho, han hablado varias personas con The Mirror para confirmar que toda la familia Beckham está «en shock» y «consternados» por el mensaje público que ha hecho el hijo mayor. Y es que el escándalo es tan grande que estarían «preocupados» porque podría «suponer el final» de la marca Beckham: «Les preocupa qué más puede llegar a decir». Una historia familiar que solo ha hecho que comenzar.