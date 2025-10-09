Quan algú pensa en Victoria Beckham, habitualment hi ha dos conceptes que l’acompanyen de bracet. El primer és el seu passat com a Spice Girls i el segon, el matrimoni amb l’exfutbolista David Beckham. Ara, la dissenyadora ha decidit obrir-se en canal a través de seva docusèrie a Netflix, que s’estrena aquest dijous 9 d’octubre. El dia anterior va tenir lloc la première del documental, titulat Victoria Beckham. Clar i directe, perquè l’artista ha decidit mostrar a través de tres capítols la seva part més desconeguda i com la fama l’ha afectat durant tots aquests anys.
Victoria Beckham s’obre en canal
En aquesta presentació, on ha estat acompanyada pel seu marit i els seus fills Romeo, Cruz i Harper – amb l’absència del seu fill Brooklyn-, i membres de les Spice Girls com Geri Halliwell, Emma Bunton i Mel C. La docusèrie mostra la part més desconeguda i complicada de la vida de Victoria Beckham, entre els quals hi ha els seus problemes físics i d’autoestima, i confessa que va arribar a controlar el seu pes “de manera poc saludable”. “Vaig començar a dubtar de mi mateixa i a no agradar-me, i vaig deixar que m’afectés. No sabia què veia en mirar-me al mirall”.
La dissenyadora ha parlat de temes vulnerables i com els problemes d’autoestima van començar quan ella era petita i formava part d’una escola de teatre. “Aquí va ser on vaig començar a rebre moltes crítiques per la meva aparença, pel meu pes”. Admet que no va ser honesta amb els seus pares. “Quan tens un trastorn de l’alimentació et tornes molt bona mentint”.
El final de les Spice Girls i la vida com a dona d’un jugador de futbol
Les Spice Girls formen part de la història i la cultura musical. Una girl-band que va fer la volta al món i que va consolidar un tema que avui dia continua sent molt actual com és el Wannabe. Però com va viure el final de la banda després que Geri Halliwell deixés el grup l’any 2000? “Quan les Spice Girls van acabar, va ser una experiència extrema. En un moment estava difonent el missatge del poder femení i al següent era una dona, en un pis a Manchester, sense amics, vivint molt lluny de la meva família…”.
Amb els anys va decidir reconvertir-se i centrar-se en un altre aspecte: la moda. Liderar la marca Victoria Beckham no va ser gens fàcil i fins i tot va patir per deutes i números vermells i assumeix els seus errors. “Vaig permetre que passés. A la gent li feia por dir-me que no”. Una docusèrie que permet conèixer la Victòria dissenyadora i la Victòria dona, allunyada dels flaixos i els sobrenoms que l’acompanyen.