Els detalls de la fortuna milionària de David Beckham: quant ha guanyat?

La família Beckham és una les famílies més mediàtiques. Els seus membres principals, David Beckham i Victoria Beckham són un d’aquells personatges públics que sempre generen molta repercussió, i és lògic. L’exfutbolista del Reial Madrid i l’exintegrant de les Spice Girls han deixat de banda les seves primeres professions i ara, s’han convertit en uns empresaris d’èxit. La dissenyadora triomfa amb les seves col·leccions i David Beckham continua assolint xifres milionàries cada any amb els seus projectes. Ara, han sortit a la llum més detalls d’aquesta fortuna: quant va guanyar l’any passat?
Els detalls de la fortuna empresarial de David Beckham
La fortuna dels famosos sempre genera molta curiositat. És evident que si formen part d’aquests grups privilegiats és que hauran fet alguna cosa per aconseguir-ho. En el cas de David Beckham, després de la seva etapa futbolística, no ha aturat el seu imperi. Segons ha publicat la revista Forbes, l’empresa matriu dels negocis de Beckham, DRJB Holdings, ha aconseguit un benefici superior al 24%, respecte a l’any 2023, arribant als 44,9 milions de dòlars.
Les dades de l’empresa, DRJB Hòldings, que correspon a les inicials del jugador –David Robert Joseph Beckham– mostren una millora molt considerable respecte als beneficis que va aconseguir el 2023. “Els ingressos s’han mantingut estables en 92,3 milions de dòlars, però el total dels dividends que s’han pagat als accionistes va ampliar-se fins als 75,7 milions de dòlars”. Ara bé, quant ha cobrat David Beckham de tot plegat? Ha cobrat un total de dividends de 36,5 milions de dòlars, poc més de 31 milions d’euros. En aquesta societat l’exfutbolista té un 45% de les participacions que controla a través de Footwork Productions. L’altre 55% el té el grup estatunidenc Authentic Brands a qui Beckham va vendre aquesta part de les accions per uns 270 milions de dòlars l’any 2022.
Entre les marques que formen part del conglomerat i que distribueixen les col·leccions de l’empresari es troba la marca d’ulleres Safilo i també han tancat una col·laboració plurianual amb Bodd, a través de la creació d’una línia de roba masculina. Però no són els únics acords que s’han tancat pel que fa a la gestió del seu nom arreu del món. Té associacions amb marques com Bowers & Wilkins, la marca de cervesa Stella Artois i Shark Ninja o anuncis promocionals.
El patrimoni del matrimoni
Ara bé, entre ell i Victoria Beckham acumulen un bon patrimoni. Segons la llista de rics de Sunday Times, la parella té un patrimoni estimat de 500 milions de lliures, publica The Guardian.
DRJB Hòldings està formada per tres divisions, la majoritària és DB Ventures, que conglomera la gran part de les associacions comercials amb marques com Hugo Boss. Seven Global supervisa els acords de llicència i imatge amb empreses com Adidas i l’última part correspon a Studio 99, l’estudi creatiu i de producció creat l’any 2019 i a través del qual s’està preparant un pròxim projecte amb Netflix centrat en la figura de la seva dona Victoria. Tot plegat, unes dades que confirmen el gran èxit empresarial que ha aconseguit l’antiga estrella del futbol.