La relación entre España y Venezuela en los últimos años ha sido tortuosa. Incluso, antes del episodio del emérito Juan Carlos con el famoso «¿Por qué no te callas?«, que lanzó al entonces líder venezolano, Hugo Chávez, en una cumbre iberoamericana de jefes de estado, en noviembre de 2007. Un buen ejemplo de ello es el caso Bolívar, que derivó en «el informe PISA» contra Podemos de la policía patriótica o el caso de las «maletas de Delcy», en referencia a la accidental presidenta de Venezuela y los paquetes que supuestamente descargó en Barajas con la supuesta complicidad de José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. O bien, el viaje de Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, a Venezuela, en el año 2014, para defender el derecho a la autodeterminación de Cataluña que, al ser descubierto por los servicios estatales de inteligencia, agitó el gallinero mediático español. La política española tiene estas casualidades.

Pero si hay un caso que se lleva la palma de la inquietante relación del Estado español con la Venezuela bolivariana es el caso de Hugo Armando Carvajal, alias el Pollo. Un nombre que erotiza, y ahora aún más, a la derecha extrema y la extrema derecha española, porque consideran que este espía histórico venezolano, exjefe de los servicios de inteligencia y de seguridad interior del chavismo, puede facilitar un proceso judicial contra José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español y mediador en Suiza con el presidente en el exilio, Carles Puigdemont.

De hecho, es el gran sueño de la derecha visigótica española: poder relacionar Venezuela con el socialismo de Zapatero, que se identifica, en definitiva, con una figura icónica y simbólica de apoyo a Pedro Sánchez. Así especulan con la posibilidad de que Carvajal explique virtuales beneficios que habría recibido Zapatero del «blanqueamiento del chavismo» que habría llevado a cabo el expresidente español. O incluso, con los presuntos beneficios clandestinos de la venta de material militar a Venezuela durante la época de José Bono como ministro de Defensa bajo las órdenes de Zapatero.

Zapatero con Illa en Lleida/Marc Carnicé EP

Una querella de Hazte Oír

De hecho, este viernes, la Audiencia Nacional abría causa contra Zapatero por una querella de Hazte Oír, -que actúa como fiscalía ultra en la sombra- en el marco de su relación con Venezuela. Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia venezolanos, que huyó a España, donde se escondió durante dos años de la Audiencia Nacional y donde vivió un larguísimo y extraño proceso de extradición y donde, incluso, en la prisión de Estremera, estableció un entendimiento con el comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo , con quien compartió el mismo abogado.

Su extradición y el actual proceso judicial en EE.UU. es la esperanza de la biosfera ultraespañolista, que espera que implique a Zapatero en el supuesto narcotráfico, blanqueo y corrupción antes de la vista que enfrentará, tras cuatro suspensiones, el próximo 23 de febrero. Una verdadera historia de espías y llena de nombres habituales de la parte más oscura de los poderes del Estado.

Cabe recordar que Carvajal explicó a la justicia española que había llegado a España por recomendación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que sus informaciones sirvieron al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ahora jubilado, Manuel García Castellón, para abrir una causa contra Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, por financiación a través de fondos encubiertos venezolanos.

Parte de la interlocutoria de García Castellón que imputaba a Monedero por las declaraciones incriminatorias de Carvajal/QS

Un espía de Chávez

Hugo Pollo Armando Carvajal inició su relación con Chávez en el año 1992 cuando ambos fueron encarcelados por el golpe de estado fallido contra el entonces presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez. Un levantamiento de una parte de los militares que situó en el centro del escenario geoestratégico a Chávez, y más en un país que cuenta con unas más que jugosas reservas de petróleo, y con una posición geográfica privilegiada para el contrabando o el narcotransporte.

En el año 2004, cuando Chávez llega al poder, Carvajal dominó los resortes de la inteligencia y la seguridad del estado venezolano. Fue el responsable de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar y de la poderosísima y omnipresente Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). Es decir, la policía política de un nuevo régimen que despertaba simpatías dentro de la internacional izquierdista mundial. Carvajal dejó teóricamente el negocio de la seguridad y fue elegido como diputado en la asamblea venezolana del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la formación oficialista. Y posteriormente, en 2014, el gobierno de Nicolás Maduro, con quien no tenía buena sintonía, lo nombra diplomático y lo envía de cónsul a Aruba.

Primer informe sobre Carvajal emitido por el departamento de Justicia de EE.UU./QS

EE.UU., al acecho y rumbo a España

Carvajal, sin embargo, ya tenía el aliento de EE.UU. en la nuca. El departamento de Justicia estadounidense lo investigaba desde el año 2006, tal y como muestra su expediente, al que ha tenido acceso El Món, por su supuesta relación con el Cártel de los Soles. Esto es, un gran entramado de narcotráfico, blanqueo y tráfico de armas a través de las fuerzas armadas bolivarianas, que alimentaban incluso, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC colombianas. Carvajal fue detenido en Aruba a petición de los estadounidenses, pero fue liberado por su condición de diplomático.

La relación de Carvajal con Maduro empeora y en 2019 terminan como el Rosario de la Aurora. De hecho, el exjefe de los espías da apoyo público al entonces líder opositor, Juan Guaidó. El hecho de que uno de los principales responsables y líderes de la revolución bolivariana reconociera a la oposición fue la cruz y la raya para su carrera, para su esposa y sus cinco hijos en Venezuela. Carvajal huyó hacia España, donde contaba con tener protección a cambio, supuestamente de ofrecer información. De hecho, inició un trámite de asilo.

Parte dispositiva de la resolución de la Audiencia Nacional que desestimó la extradición de Carvajal/QS

Comienza la aventura de Carvajal en España

La llegada de Carvajal a España no fue plácida. Al contrario. El 12 de abril el exjefe de los espías venezolanos fue arrestado y puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado de las extradiciones. Todo debido a una orden de detención internacional emitida por EE.UU., a petición de la Drug Enforcement Administration, la famosa DEA. Carvajal, a través de su abogado, Ismael Oliver, presentó un escrito detallando que el CNI le había ofrecido refugio en España a cambio de información y que había entregado informes confidenciales de Venezuela a España. De hecho, se presentaba como colaborador de los servicios de inteligencia españoles. Finalmente, la sala de la Audiencia Nacional, presidida por el veteranísimo Félix Alfonso Guevara, negó la extradición. En una interlocutoria de 23 páginas, a la que ha tenido acceso El Món, el magistrado fiel a su estilo claro y garantista, dio calabazas a EE.UU. porque no justificaban suficientemente la relación de Carvajal con los delitos de narcotráfico y narcoterrorismo que se le imputaban y su relación con el Cártel de los Soles.

Carvajal quedó en libertad, pero con más horas de vuelo en la seguridad y el espionaje que el avión del Tibidabo, no se fiaba. Y razón no le faltó. Dos meses después, el 12 de noviembre, el ministerio de Justicia recibió una petición de extradición de EE.UU. Seis días después, la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional revocaba la negativa de Guevara a extraditarlo y ordenaba ponerlo a disposición de las autoridades estadounidenses. Pero Carvajal, que dormía con un ojo abierto y un demonio en cada oreja, ya hacía dos semanas que había desaparecido. Solo había dejado grabado un vídeo a su esposa, despidiéndose en la «búsqueda de la justicia, no para huir de ella». Se había escabullido ante los servicios de seguridad españoles y estadounidenses.

EE.UU. no se dio por vencido a pesar del desplante del espía y recurrieron a tácticas del Viejo Oeste. El departamento de Justicia estadounidense comprometió una recompensa de 10 millones de dólares para cualquiera que aporte información que ayude o lleve a su arresto. Pero ni con dinero. Carvajal permaneció escondido hasta las nueve menos cuarto de la noche del 9 de septiembre de 2021. Dos años después de su desaparición, agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, la UDYCO del Cuerpo Nacional de Policía, así como de la División de Fugitivos y efectivos de la DEA y del FBI, lo detienen en un chalet de la calle Torrelaguna de Madrid. Según el comunicado del CNP, en el momento del arresto y «a la desesperada se encerró en una habitación con un cuchillo muy afilado».

Una imagen de la oferta de recompensa por la información del Pollo Carvajal por parte del departamento de Justicia de EE.UU./QS

Cirugía estética y TEDH

El arresto fue anunciado a bombo y platillo por la embajada de EE.UU. en España y por las fuerzas policiales españolas. Según las notas de prensa de las policías actuantes, el truco de Carvajal para permanecer dos años escondido fue haberse hecho la «cirugía estética, llevar bigotes, barbas y pelucas postizas». Así mismo, como no salir nunca de su vivienda, «solo de noche» y en una «terraza». EE.UU. se frotaba las manos, pero aún tardarían en ver cumplido su objetivo.

El «Pollo» pasó a disposición de la Audiencia Nacional y todo parecía encarrilado. Pero los magistrados volvieron a detener su entrega a Estados Unidos. Su abogado recordó que había un trámite de asilo pendiente desde el año 2019. La Moncloa tardó solo dos días en anunciar que habían negado la petición. Así que la justicia fue a tiro hecho y en octubre de 2022 ordenó entregar a Carvajal a la justicia estadounidense, pero un recurso al Tribunal Supremo y, posteriormente, un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) detuvo su proceso de extradición.

La resolución del TEDH por la que se desestimaba la demanda de Carvajal contra su extradición

Villarejo y García Castellón

En la espera, Carvajal ingresa en la prisión de Estremera, donde casualmente, coincide con el comisario Villarejo. Una casualidad extraña. De hecho, ambos acaban compartiendo el mismo abogado, el insistente Antonio José García Cabrera, que consigue alargar el proceso de entrega a las autoridades americanas. Mientras tanto, en julio de 2022, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado ya jubilado García Castellón, aprovecha uno de los informes de Carvajal, para abrir una causa contra Juan Carlos Monedero, una de las almas de Podemos, que posteriormente, derivaría en una polémica querella de Podemos contra el juez y contra el militar venezolano, que el Supremo archivó con una resolución que intentaba tapar un asunto demasiado turbio de un juzgado ya demasiado marcado por las causas políticas.

El 13 de julio de 2023, el TEDH desestimaba la demanda de Carvajal y el margen se redujo. Siete días después, la Audiencia Nacional entregaba a EE.UU. a Carvajal, y el 20 de julio llegaba a Nueva York, donde quedaba a manos de la fiscalía estadounidense. Carvajal negó todos los cargos que le imputaban, pero el juicio no fue inmediato. Ni mucho menos. Carvajal inició negociaciones con el departamento de Justicia alegando que aportaría información delicada sobre las operaciones clandestinas relacionadas con el narcotráfico y el blanqueo así como financiación de liderazgos mundiales, a cambio, de un trato razonable. No será hasta el 25 de junio de 2025 que Carvajal se «declara culpable».

Ahora bien, la sentencia aún no llega. En principio, la resolución debía dictarse en una vista el 29 de octubre, pero la fiscalía pidió posponerla. El juez del caso la programó para el 19 de noviembre. Pero, el ministerio público estadounidense volvió a suplicar un aplazamiento que se acordó y se señaló para el 26 de enero, y ahora se ha vuelto a aplazar para el 23 de febrero. Curiosamente, fechas en las que la administración estadounidense ha preparado la intervención en Venezuela y ha actuado contra supuestas narcolanchas. Todo podría indicar que Carvajal habría ofrecido mucha información necesaria para el ataque quirúrgico a Venezuela y el secuestro de su presidente. Una información que la derecha española anhela todo especulando que Carvajal pueda involucrar a Zapatero en la gran conspiración venezolana y añadir más leña al asedio judicial, mediático y político a Pedro Sánchez.