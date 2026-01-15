Europa abordarà amb Trump la seguretat a l’Àrtic malgrat les amenaces a Groenlàndia

Europa no es retirarà de les converses amb els Estats Units per la seguretat a l’Àrtic. Malgrat les amenaces de Donald Trump sobre una possible invasió a Groenlàndia, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmat aquest dijous que la Unió Europea “continuarà treballant” amb els EUA en aquest sentit, assegurant que mantenir les gèlides aigües calmades “té una enorme importància” per a la UE.
En una roda de premsa des de Xipre, Von der Leyen ha reiterat que l’illa -territori que pertany a Dinamarca, estat membre de la Unió Europea i un dels fundadors de l’OTAN- “pot comptar” amb el suport de la UE, però ha matisat que les “discussions” sobre la seguretat del territori pertanyen a l’OTAN. “Groenlàndia pot comptar amb nosaltres políticament, econòmicament i financerament. Quant a la seguretat, els debats sobre la seguretat de l’Àrtic són, per davant de tot, un assumpte fonamental de l’OTAN. Tot i això, vull subratllar que la seguretat de l’Àrtic també és fonamental per a la UE”, ha apuntat. I ha afegit: “La UE té una molt bona reputació a Groenlàndia i comptem amb l’excel·lent cooperació que mantenim. Per tant, continuarem el nostre treball en matèria de seguretat a l’Àrtic amb els nostres aliats i socis, també els Estats Units”.
Durant la seva compareixença davant els mitjans de comunicació, la presidenta de la Comissió Europea ha evitat comentar l’enviament d’una missió a Groenlàndia anunciat per diversos estats membres, entre els quals Alemanya, França i Suècia. Tanmateix, ha insistit que la seguretat de l’Àrtic és crucial per a la UE i ha subratllat la voluntat del bloc comunitari de continuar incrementant les inversions a l’illa per ampliar la cooperació.
Reforç de la presència militar a Groenlàndia
Cal recordar que aquest mateix dimecres es feia pública la decisió de Dinamarca d’augmentar la presència militar a Groenlàndia davant d’un possible atac dels EUA. En un comunicat, el ministeri de Defensa danès i el ministeri d’Exteriors de Groenlàndia assenyalaven que “les tensions geopolítiques s’han estès a l’Àrtic. Per tant, el govern de Groenlàndia i el ministeri de Defensa de Dinamarca han decidit continuar amb la intensificació de les activitats de l’exèrcit danès a Groenlàndia, en estreta cooperació amb els aliats de l’OTAN”.
La voluntat dels governs de Dinamarca i Groenlàndia és la d’enfortir la presència de l’Aliança Atlàntica a la zona, “en benefici de la seguretat europea i transatlàntica”. La mesura s’hauria de traduir en un futur pròxim en “una presència militar composta per aeronaus, vaixells i soldats, inclosos els dels aliats de l’OTAN”.