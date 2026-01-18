Els països amenaçats per Trump refermen el seu suport a Groenlàndia

Els vuit països europeus amenaçats pel president dels Estats Units, Donald Trump, amb aranzels del 10% per haver reforçat la seva presència a l’Àrtic han tornat a tancar files amb Groenlàndia. A través d’un comunicat conjunt emès aquest diumenge a la tarda, els vuit països amenaçats –Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, el Regne Unit, els Països Baixos i Finlàndia– han lamentat que les polítiques aranzelàries de la Casa Blanca erosionen “les relacions transatlàntiques”: “Les amenaces aranzelàries soscaven aquestes relacions i corren el risc d’una perillosa espiral descendent”, asseveren els vuit països en el comunicat, els quals apunten que les maniobres de l’operació ‘Resistència Àrtica’ “no suposen una amenaça per a ningú”.
Els països amenaçats mantenen ferma la seva postura i asseguren que la decisió de reforçar la presència militar a Groenlàndia davant una possible invasió dels nord-americans només busca “reforçar la seguretat de l’Àrtic com a interès transatlàntic compartit”: “Ens solidaritzem plenament amb el Regne de Dinamarca i el poble de Groenlàndia. A partir del procés iniciat la setmana passada, estem disposats a entaular un diàleg basat en els principis de la sobirania i la integritat territorial”, han assenyalat en el text conjunt Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, el Regne Unit, Finlàndia i els Països Baixos, que deixen clar que estan “compromesos a defensar” la seva sobirania.
Trump respon amb aranzels
Com ja és costum, el magnat republicà ha imposat aranzels als vuit països que han reforçat la seva presència militar a Groenlàndia. D’entrada, a partir de l’1 de febrer, aquests gravàmens seran del 10%, però el pla de Trump és ampliar-los fins al 25% en els pròxims mesos i de forma indefinida “fins que s’arribi a un acord per a l’adquisició total i completa de Groenlàndia”.