Los países amenazados por Trump reafirman su apoyo a Groenlandia

Los ocho países europeos amenazados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con aranceles del 10% por haber reforzado su presencia en el Ártico han vuelto a cerrar filas con Groenlandia. A través de un comunicado conjunto emitido este domingo por la tarde, los ocho países amenazados –Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia– han lamentado que las políticas arancelarias de la Casa Blanca erosionan «las relaciones transatlánticas»: «Las amenazas arancelarias socavan estas relaciones y corren el riesgo de una peligrosa espiral descendente», afirman los ocho países en el comunicado, los cuales señalan que las maniobras de la operación ‘Resistencia Ártica’ «no suponen una amenaza para nadie».

Los países amenazados mantienen firme su postura y aseguran que la decisión de reforzar la presencia militar en Groenlandia ante una posible invasión de los estadounidenses solo busca «reforzar la seguridad del Ártico como un interés transatlántico compartido»: «Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. A partir del proceso iniciado la semana pasada, estamos dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de la soberanía y la integridad territorial», han señalado en el texto conjunto Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Finlandia y los Países Bajos, que dejan claro que están «comprometidos a defender» su soberanía.

Trump en la sede de la ONU en la Asamblea General | Kay Nietfeld / dpa / Europa Press

Trump responde con aranceles

Como ya es costumbre, el magnate republicano ha impuesto aranceles a los ocho países que han reforzado su presencia militar en Groenlandia. De entrada, a partir del 1 de febrero, estos gravámenes serán del 10%, pero el plan de Trump es ampliarlos hasta el 25% en los próximos meses y de forma indefinida «hasta que se llegue a un acuerdo para la adquisición total y completa de Groenlandia».