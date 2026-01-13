Un fantasma recorre Europa i és l’amenaça del president dels Estats Units, Donald Trump, sobre territori europeu. Les pretensions del president nord-americà per annexionar Groenlàndia -territori que pertany a Dinamarca, estat membre de la Unió Europea i un dels fundadors de l’OTAN- posen en alerta els alts càrrecs d’Europa. De fet, l’alta representant de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha alertat Trump i els seus somnis expansionistes i ha recordat que Europa s’està “preparant” davant les amenaces del president dels Estats Units. En declaracions recollides per l’ACN Kallas no ha volgut donar detalls sobre les mesures o full de ruta que estan preparant els estats europeus i ha assenyalat que “tenim discussions. També sobre quines són les eines a la nostra disposició […] Però, no estem preparant res públicament”.
Les declaracions ‘defensives’ de Kallas per protegir Groenlàndia dels interessos imperials de Trump han estat recolzades pel ministre de Defensa d’Alemanya, Boris Pistorius, que ha assegurat que una intervenció, atac, o annexió de Trump sobre Groenlàndia suposara un punt d’inflexió a l’OTAN, ja que es generaria una situació “sense precedents” dins del tractat atlàntic. “El mínim que podem dir és que seria una situació sense precedents en la història de l’OTAN i en la història de qualsevol aliança de defensa del món, motiu pel qual ens estem preparant i debatent alternatives i diferents opcions, però res en públic”, ha assenyalat Pistorius.
Les relacions entre Europa i els Estats Units estan deteriorades
L’administració Trump, sota el lema MAGA (Make America Great Again) fa temps que va desenterrar la destral de guerra amb la Unió Europea i la crisi més gran oberta durant aquest nou mandat del magnat americà va ser la crisi dels aranzels. Els estira-i-arronses entre Europa i els Estats Units han estat un continu des de la tornada de Trump a la Casa Blanca i Kallas ha admès que actualment les relacions amb Washington “no són tan bones com eren”.
Kallas ha admès que les relacions amb Washington “no són tan bones com eren”. L’alta representant de la Unió Europea ha confirmat que les relacions s’han deteriorat, però ha tornat a allargar la mà al president americà assegurant que els Estats Units són un “aliat indispensable”. Kallas ha volgut treure ferro a aquest deteriorament de la relació entre el Vell Continent i els Estats Units, i ha assenyalat que “en totes les aliances hi ha moments de desacord, però Europa no tirarà per la borda 80 anys de relacions transatlàntiques. Des de Gaza fins a la lluita contra l’ISIS, passant per les pràctiques econòmiques coercitives de la Xina, Europa i els Estats Units són més forts quan actuen conjuntament”.