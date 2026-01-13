Donald Trump segueix atiant el foc a gairebé arreu del món. A través d’un post fet a la seva xarxa social (Truth Social), el president dels Estats Units ha instat els manifestants iranians a “mantenir les protestes i prendre les institucions”. “Patriotes iranians, continuïn protestant! Prenguin les seves institucions! Guardin els noms dels assassins i abusadores. Pagaran un alt preu” ha assenyalat Trump.
De fet, el president nord-americà ha afegit llenya al foc i ha assegurat que ha cancel·lat “totes les reunions amb funcionaris iranians fins que s’acabi l’assassinat sense sentit dels manifestants”, una frase que ha acabat amb una advertència i declaració d’intencions: “L’ajuda està en camí. MIGA!!!”, fent una clara al·lusió al lema trumpista Make America Great Again (MAGA), però substituint l’A d’Amèrica per l’I de l’Iran.
Trump anuncia aranzels del 25% a les importacions dels països amb relacions comercials amb l’Iran
El president dels Estats Units ha anat un pas més enllà i ha anunciat que imposarà un aranzel del 25% a les importacions de tots els països “que mantinguin relacions comercials” amb l’Iran. En un altre post fet a Truth Social el president nord-americà ha assenyalat que “amb efecte immediat, qualsevol país que mantingui relacions comercials amb la República Islàmica de l’Iran pagarà un aranzel del 25% sobre totes i cadascuna de les transaccions comercials que realitzi amb els Estats Units d’Amèrica. La present ordre és definitiva i concloent”.
Així Trump posa més pressió sobre l’Iran i enceta la guerra econòmica amb el país islàmic després de l’onada de protestes que sacseja el país i pressionar també als socis de Teheran per trencar les relacions comercials amb l’Iran o exposar-se a sancions per mantenir les bones relacions amb el ‘règim dels aiatol·làs’.
Es calcula que les protestes al país han causat prop de 600 víctimes mortals i els detinguts s’apropen als 10.000, segons informen diverses entitats a favor dels drets humans.