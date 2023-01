Junqueras no descarta presentar-se a les eleccions si queda absolt

El president d’ERC, Oriol Junqueras, no descarta presentar-se com a candidat a les eleccions al Parlament de Catalunya. En el cas que el Tribunal Suprem (TS) decideixi absoldre’l, un cop s’apliqui la reforma del Codi Penal que elimina el delicte de sedició, i això obriria la porta a què quedés anul·lada la inhabilitació de Junqueras. Això, permetria que el líder republicà pogués presentar-se als comicis. Tot i que no ho ha dit explícitament, en una entrevista aquest dimecres al Pentàgon de 8TV, Junqueras tampoc ho ha negat. També ha confirmat la seva assistència a la manifestació unitària del 19 de gener contra la cimera hispano-francesa, però el president d’Esquerra ha assegurat que hi va per “defensar l’amnistia, l’autodeterminació i la república”.

El presentador del programa, Vicent Sanchis, ha preguntat a Junqueras si es presentaria a les eleccions si el TS l’absolt finalment. Tot i que no ho ha afirmat i ha contestat amb evasives, el republicà tampoc ha tancat la porta a aquesta possibilitat. Ha insistit en el fet que, ara mateix, és una qüestió “molt poc rellevant” i ha remarcat que ja es veurà qui és el candidat republicà per a les pròximes eleccions al Parlament.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assistirà a la cimera hispano-francesa i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, participarà en la manifestació | ACN

Assistirà a la manifestació del 19 de gener

ERC ja va confirmar que assistiria a la manifestació unitària del pròxim 19 de gener en què es protestarà contra la cimera hispano-francesa que se celebra el mateix dia a Barcelona i on es trobaran els presidents espanyol i francès, Pedro Sánchez i Emmanuel Macron. Una trobada a la qual també assistirà el president del Govern, Pere Aragonès. Sobre la possible incoherència que els republicans protestin contra una cimera a la qual participa Aragonès, Junqueras ha destacat que el seu partit “no protesta contra la cimera”. De fet, ha assegurat que ERC es manifestarà per “defensar l’amnistia, l’autodeterminació i la república”.

El president dels republicans ha explicat que volen “màxima coherència i cohesió” amb el que estarà fent el president català en la seva trobada amb Sánchez i Macron. De fet, ha assegurat que va ser Aragonès qui li va dir que “seria bo” que defensessin “el mateix”, tant “dins de la cimera com fora”.

L’optimisme pels pressupostos

En relació amb la negociació dels pressupostos, Junqueras ha assegurat que el projecte del Hard Rock continua els tràmits administratius “que pertoquen”, i que no canviarà “en funció de si el PSC diu una cosa o una altra”. “És inútil que ara algú digui ‘és que vull que es faci'”, ha reblat. A més, en aquest mateix sentit, el líder d’ERC ha afirmat que la infraestructura “ja està decidida i encarrilada” i ha desvinculat així el futur del projecte a Vila-seca i Salou de la negociació pels comptes, tal com està fent el partit des de fa dies.