Esquerra Republicana defensa que el camí de la justícia internacional contra la repressió als líders independentistes “continua obert” malgrat que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha donat l’esquena aquest dijous a l’actual líder d’ERC, Oriol Junqueras, l’exconseller de Presidència Jordi Turull i l’expresident de l’ANC i exsecretari general de Junts Jordi Sánchez. Els tres líders independentistes al·legaven que el Tribunal Suprem (TS) va vulnerar els seus drets polítics per no deixar-los sortir de la presó preventiva en moments políticament rellevants, com les eleccions o el debat d’investidura del mateix Turull.
En un comunicat, els republicans asseguren que la “lluita antirepressiva” continuarà “a tots els fronts”. En aquest sentit, el partit de Junqueras manté que esperaran a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). “Des d’ERC, a més, es continuarà treballant per aconseguir que la llei d’amnistia sigui efectiva per a tots els represaliats de la causa general contra el moviment independentista”, afegeixen els republicans.
Trull assenyala l’Advocacia de l’Estat
El secretari general de Junts, Jordi Turull, un dels tres afectats per la sentència, ha manifestat que “la respecte, però no la comparteix”. El juntaire manté que el seu empresonament, enmig del seu propi debat d’investidura, responia a “criteris polítics”. “Ho tornaria a fer, evidentment. Com farem tot allò que sigui per a confrontar-nos i plantar cara a aquesta mena de jutges que fan més de justiciers contra l’independentisme”, ha subratllat. Trull s’explica la sentència del TEDH perquè l’Audiència Nacional “ha decorat i ha afinat molt jurídicament el que va ser una decisió política“.
El TEDH creu que el Tribunal Suprem (TS) no va vulnerar els drets polítics dels tres dirigents independentistes, que al·legaven que el tribunal espanyol havia vulnerat els seus drets en detenir-los en contextos electorals o el debat de la investidura. Els jutges europeus conclouen finalment que Pablo Llarena va fer ús de les seves eines legals sense vulnerar els drets dels tres presos. El text final del TEDH afirma que “les autoritats espanyoles van havien sospesat els diversos interessos en joc d’una manera que no es podia qualificar d’arbitrària i sense interferir en la lliure expressió de l’opinió del poble”.