Jordi Sànchez es dona de baixa de Junts i torna a la Sindicatura de Greuges

L’exsecretari general de Junts, Jordi Sànchez, es donarà de baixa com a militant del partit abans de tornar a la Sindicatura de Greuges, on serà nomenat director de Drets Socials. Segons han confirmat fonts de la sindicatura a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el líder independentista assumirà el càrrec el pròxim 1 de juny i tornarà a una institució on ja va treballar entre el 2010 i el 2015 com a adjunt al síndic Rafael Ribó. Sànchez va marxar del síndic de greuges per presidir l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).

L’actual síndica, Esther Giménez-Salinas, hauria comunicat la incorporació de Sànchez al seu equip aquest mateix dilluns. Sànchez, que va ser rellevat per Jordi Turull com a secretari general de Junts, feia temps que havia deixat la primera línia política i dirigia la fundació Crida Nacional per la República. Segons la sindicatura, Sànchez s’ha compromès a renunciar a la militància de Junts abans d’assumir el seu nou càrrec, on substituirà Aida Covadonga, que deixa la direcció de Drets Socials després que l’hagin nomenat nova adjunta de la institució per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents.

Sànchez, el dia de l’alliberament dels presos polítics de l’1-O per l’indult, a la sortida de Lledoners / Jordi Borràs

Sànchez tanca l’etapa política i torna a la vida civil

Sànchez, de 58 anys, és professor universitari i va ser president de l’ANC entre el 2015 i el 2017, quan va ser detingut i enviat a presó provisional pel seu paper en la manifestació del 20-S davant de la conselleria d’Economia. El Tribunal Suprem el va condemnar a nou anys de presó per un delicte de sedició el 2019, però va sortir lliure el 23 de juny del 2021 després de ser indulta pel govern espanyol, igual que Jordi Cuixart, expresident d’Òmnium.

Després de la modificació del Codi Penal pactar per ERC amb la Moncloa, Sànchez va ser condemnat per desordres públics –en lloc de sedició– perquè durant la protesta del 20-S “van practicar actes concrets de violència o intimidació sobre persones o coses”. Amb tot, el Suprem va considerar que amb la nova llei es declarava extingida la pena i, per tant, dequeia també la pena d’inhabilitació, la qual cosa li permetia tornar a la primera línia política o ocupar càrrecs públics.