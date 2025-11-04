A poc a poc arriben notícies de la internacionalització de la causa catalana. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) dictarà aquest dijous, 6 de novembre, la sentència sobre la vulneració de drets que van denunciar l’exvicepresident del Govern i actual líder d’ERC, Oriol Junqueras, l’exconseller de Presidència Jordi Turull i de l’expresident de l’ANC i exsecretari general de Junts Jordi Sánchez. Serà una resolució sobre un dels punts més tèrbols de la instrucció judicial de la causa judicial contra els líders independentistes del Procés.
Junqueras, Sànchez i Turull van presentar una demanda davant la instància judicial europea per vulneració l’article 3 del Protocol número 1, és a dir, el dret a les eleccions lliures, per la seva detenció en contextos electorals o de debat d’investidura ordenada pel jutge instructor de la causa del Procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Serà una de les primeres resolucions que arribarà sobre la vulneració de drets durant la tramitació de la instrucció del procés judicial contra el sobiranisme.
De fet, el TEDH recorda que les tres demandes, que s’han unificat en una única sentència, “sorgeixen en el context del procés d’independència de Catalunya” i en la “detenció preventiva” dels tres demandants en un context electoral o quan estaven a punt de ser investits en càrrecs institucionals, com va ser el cas de Turull o de Sànchez, en la investidura fallida per a la presidència de la Generalitat del mes de març de 2018, així com la impossibilitat que Junqueras agafés l’acta de diputat. Els togats, durant el procés, han emfatitzat la condició de polítics institucionals de Junqueras i Turull en l’època dels fets i la condició de líder social de Jordi Sànchez, com a president d’una entitat “que promocionava la independència de Catalunya”.
Diversos drets
Així, els magistrats de cúria europea decidiran si la detenció preventiva de tots tres van suposar una restricció de la seva llibertat d’expressió i dels seus drets de representació política. En aquesta línia, tots tres, davant un tribunal que emfatitza la seva relació amb el Procés i el referèndum del Primer d’Octubre, van al·legar la vulneració de l’article 5 del Conveni, que correspon al dret a la llibertat i la seguretat jurídica; de l’article 10, que determina la llibertat d’expressió i sobre l’extralimitació de l’ús de restriccions als drets de l’article 18. En el mateix paquet, els advocats defensors van incloure la vulneració de l’article 3, en tant que es van pervertir les eleccions lliures i el seu resultat.