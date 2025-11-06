El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha reaccionat a la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que aquest dijous ha avalat que s’impedís a ell, Oriol Junqueras i Jordi Sánchez sortir de la presó preventiva. En una atenció als mitjans des del Parlament de Catalunya, Turull ha manifestat que la “respecta, però no la comparteix”, i ha subratllat que el seu empresonament, enmig del seu propi debat d’investidura, “responia a criteris polítics, a una estratègia política” i que l’objectiu no era altre que “escapçar” el moviment independentista. “Ho tornaria a fer, evidentment. Com farem tot allò que sigui per a confrontar-nos i plantar cara a aquesta mena de jutges que fan més de justiciers contra l’independentisme”, ha subratllat.
Turull té clar que si ell “no hagués optat” a ser president de la Generalitat, “segurament les coses haurien anat d’una altra manera”. “Ho tornaria a fer”, ha manifestat en referència a sotmetre’s a la investidura en aquell context, després que no pogués celebrar-se la investidura de Carles Puigdemont telemàtica des de l’exili. Amb tot, Turull ha atribuït la sentència a l’estratègia de l’Advocacia de l’Estat en tot aquest recurs perquè, segons ell, “que ha decorat i ha afinat molt jurídicament el que va ser una decisió política”. En aquest sentit, ha dit que espero que “no li passi mai més a ningú, tot i que estigui en opcions polítiques als antípodes”.
El dirigent de Junts va portar al TEDH la vulneració del dret a la llibertat, a la representació política i un abús de dret per part de les autoritats espanyoles pel seu empresonament preventiu com a encausat pel Primer d’Octubre. En les eleccions de desembre del 2017, Turull va ser elegit diputat i el 21 de març del 2018 va ser proposat com a candidat a la presidència de la Generalitat. Aquell mateix dia el jutge instructor va dictar una interlocutòria de processament acusant Jordi Turull, i altres dirigents del procés, de crims de rebel·lió i malversació. L’endemà Turull va assistir a la sessió d’investidura, però no va obtenir prou vots i es va convocar una segona sessió pel 24 de març. El 23 de març el jutge va decretar la detenció preventiva pel risc de fuga i reincidència, amb la qual cosa Turull ja no va poder acudir a la segona sessió del debat d’investidura.
El TEDH no veu vulneració de drets polítics
La sentència del TEDH feta pública aquest dijous afirma que el tribunal considera que les autoritats espanyoles “van equilibrar els diversos interessos en joc d’una manera que no es pot qualificar d’arbitrària ni de vulnerar la lliure expressió de l’opinió popular”. Així, Estrasburg conclou que les restriccions impugnades no van ser “arbitràries” i, a més, les considera “proporcionades” per “la gravetat dels delictes” i la “vulneració dels valors fonamentals de l’estat de dret que comportaven”.