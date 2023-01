El PSC es remet a la seva proposta en una nova reunió sense acord pels pressupostos

El PSC s’ha tornat a reunir amb el Govern de la Generalitat de Catalunya aquest dilluns a la tarda en el marc de la negociació per als pressupostos. En aquesta trobada, els socialistes s’han tornat a remetre a la seva proposta d’acord que van presentar el passat 28 de desembre. Segons fonts socialistes, els de Salvador Illa han transmès a l’executiu català, un cop més, que són elements “fonamentals per generar prosperitat i protegir els catalans”.

El cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, observa el president del Govern, Pere Aragonès, durant el ple del Parlament Data de publicació: dimecres 21 de desembre del 2022, 09:30 Localització: Barcelona Autor: Bernat Vilaró

Quatre condicions clau

La proposta d’acord que va presentar la portaveu del PSC, Alícia Romero, el passat 28 de gener inclou carpetes com el Hard Rock, el Quart Cinturí, l’ampliació de l’Aeroport del Prat, projectes que el Govern veu com a “extrapressupostaris” i que Esquerra Republicana afronta sota una divisió interna.

A més, la proposta del PSC també inclou frenar el desplegament de les delegacions a l’exterior del Govern de la Generalitat, així com comprometre’s per escrit que l’executiu no se saltarà la legalitat. Aquestes dues últimes qüestions han provocat un xoc amb Junts per Catalunya, qui aquest dilluns ha exigit a Pere Aragonès que esculli entre els socialistes i els junters.

Aragonès, el “culpable”

Un discurs que similar al que ha dut a terme la portaveu del PSC, Elia Tortolero, qui en roda de prems aha assenyalat aquest dilluns al president de la Generalitat, Pere Aragonès, com el “principal responsable” que Catalunya no tingui pressupostos, i li ha recordat que si no aconsegueix el suport dels socialistes, haurà de buscar el d’un altre partit per a aprovar-los. “Si no és amb nosaltres, haurà de trobar altres suports. No diem que sigui obligatori un acord amb el PSC, però sí que és obligatori un acord perquè els catalans tinguin un pressupost”, ha expressat en una roda de premsa.