El PSC acusa Aragonès de ser el màxim responsable de no tenir pressupostos

La portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha assenyalat aquest dilluns al president de la Generalitat, Pere Aragonès, com el “principal responsable” que Catalunya no tingui pressupostos, i li ha recordat que si no aconsegueix el suport dels socialistes, haurà de buscar el d’un altre partit per a aprovar-los. “Si no és amb nosaltres, haurà de trobar altres suports. No diem que sigui obligatori un acord amb el PSC, però sí que és obligatori un acord perquè els catalans tinguin un pressupost”, ha expressat en una roda de premsa.

Albert Batet, Marta Vilalta i Alícia Romero als passadissos del Parlament / V. Pagès

Quatre condicions

Tortolero ha explicat que la proposta que ells ja han presentat és “una proposta de mínims que és un tot”, i que estan a l’espera que el Govern i Aragonès els donin una resposta. Ha subratllat que aquesta proposta recull quatre condicions, l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-El Prat, el Quart Cinturó, el Hard Rock i les inversions en Rodalies.

Així mateix, ha afirmat que són necessàries “quatre palanques per a generar prosperitat” a Catalunya: la inversió, la fiscalitat, l’estabilitat jurídica i l’eficiència de l’administració. Preguntada per si el PSC podria arribar a un acord si no es compleix alguna de les seves condicions, Tortolero ha assegurat que el document estableix unes “condicions mínimes i és totalment assumible”.

Govern alternatiu

Tortolero ha explicat que els dies 12 i 13 de gener el PSC celebrarà a Cardona (Barcelona) una reunió del seu ‘Govern alternatiu’ en la qual s’analitzarà el calendari política i legislatiu i es definirà el pla de treball per a aquest 2023.

Ha detallat que la trobada estarà encapçalada pel primer secretari del PSC, Salvador Illa, i per la portaveu del PSC en el Parlament, Alícia Romero, i ha afegit que se celebraran tres sessions internes de treball sobre infraestructures i territori, desigualtats i seguretat.