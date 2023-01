Junts colla el Govern per la manca de reunions sobre els pressupostos

El portaveu i vicepresident de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha collat Junts per Catalunya per la manca de reunions sobre els pressupostos, ja que no es reuneixen des del 22 de desembre del 2022. “Si Aragonès hagués complert l’acord de Govern ja hi haurien pressupostos i no hi hauria l’inestabilitat que està havent-hi”, assegura el portaveu de Junts. De fet, ha volgut posar el dit a la llaga assegurant que “han comès errors en la negociació i que els ha faltat humilitat”. Per la seva banda, ERC els ha respost assegurant que “si Junts es vol excloure o vol tornar a abandonar el país serà decisió seva”.

Imatge d’arxiu d’una reunió del Consell Nacional de Junts / ACN

Pressió sobre les delegacions exteriors

El també diputat al Parlament ha dit que “el Govern s’ha cregut que era el del 80%, quan realment tenen només 33 diputats” i ha instat l’executiu a tirar endavant un pacte a través del decàleg que va presentar Junts per Catalunya, en la qual hi incloïa el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport del Prat, el Quart Cinturó i la deflactació de l’IRPF. Alhora, Rius ha demanat al Govern que no cedeixi davant les pressions del PSC, qui vol que l’executiu no obri més delegacions a l’exterior. “No podem deixar coses enrere”, ha afirmat RIus en roda de premsa després de la reunió de l’executiva de Junts.

Josep Rius considera que el PSC ha inclòs mesures que van “en contra de l’autogovern” i ha assegurat que Aragonès haurà de triar entre “deixar-ho estar o continuar amb el procés independentista”. Per això, ha instat l’executiu a triar entre les propostes del PSC o les de Junts. “Els ciutadans de Catalunya no es mereixen l’inestabilitat que hi ha actualment. Apel·lem al president Aragonès que assumeixi aquesta responsabilitat”, ha dit.

Objectiu: 800 llistes per a les municipals

D’altra banda, ha fet públic que el partit celebrarà una convenció municipalista el proper 28 de maig a Girona, amb l’objectiu de fixar 800 candidatures. “Tenim bones expectatives”, ha dit el portaveu de Junts, posant en valor l’aposta de Trias a Barcelona. “Els que han donat suport a Colau no es poden presentar com a alternativa”, ha dit Rius fent referència al PSC i Esquerra Republicana. Amb això, ha assegurat que té les mans lliures per configurar la candidatura i diu que “no té cap novetat” sobre les negociacions amb el PDeCAT.