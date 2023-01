Cambray s’obre a consensuar l’avançament del pròxim curs escolar

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha avançat que el departament està disposat a consensuar amb la comunitat educativa l’avançament del pròxim curs escolar. En una entrevista a TV3, Cambray ha insistit que l’avançament de l’inici de curs és una mesura que ha arribat per quedar-se, però s’ha mostrat disposat a fer retocs amb les aportacions dels centres, els sindicats i les famílies.

“Avaluarem externament com ha funcionat i en les pròximes setmanes ho compartirem amb els representants del Consell Escolar i conjuntament decidirem quina és la millora manera d’avançar l’inici del pròxim curs”, ha dit. L’avançament de l’inici de curs va ser el detonant de la primera sèrie de mobilitzacions que els sindicats van dur a terme durant l’any passat perquè es van sentir ignorats pel departament.

La portaveu de la USTEC; Yolanda Segura, ha assegurat que els sindicats no són contraris a la mesura, però ha defensat que cal polir-la perquè els professors necessiten el mes de juliol per formar-se per fer front als canvis curriculars i que amb un o dos dies laborables del setembre no n’hi ha prou per preparar el nou curs. Segons Cambray, les informacions preliminars que té el departament indiquen que la mesura ha estat “bona per l’alumnat, sobretot per als més vulnerables”, però ha reconegut que cal analitzar bé com es pot millorar.

Cinquè dia de vaga contra els plans d’Educació / Ivet Núñez

Educació no entén la vaga quan s’estava punt signar un acord

Cambray ha criticat la USTEC per convocar una vaga “quan les estan negociacions obertes” i s’estava “a punt de signar un acord amb els darrers serrells”. El conseller ha repetit que la ciutadania no entendria que hi hagués noves mobilitzacions després del gran acord signat al setembre, que ha permès incorporar més de 3.500 nous professors. Educació considera que ja ha donat resposta a la “majoria de reivindicacions” dels sindicats i que, després de 13 meses sindicals, estaven a punt de tancar noves millores quan la USTEC, que és el sindicat majoritari entre el professorat, va decidir aixecar-se de la taula i convocar una vaga pels dies 25 i 26 de gener.