Cambray vol “dissenyar” amb la comunitat educativa l’avançament del curs vinent

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha defensat que el lleure educatiu de tardes en aquests primers dies de setembre està funcionant correctament i ha assegurat que les incidències són “mínimes”. Des del Parlament, Cambray ha reconegut que, per al 2023-2024, es vol millorar l’avançament del curs i proposa fer un “disseny” conjunt amb la comunitat educativa.

Així doncs, l’objectiu del departament és fer una avaluació amb mestres i professors, direccions, famílies i alumnes com ha anat l’avançament i el lleure de tardes d’aquest any. Una avaluació que, aquest dilluns, Educació també ha obert al Parlament i que es preveu tenir enllestida a principis del 2023.

Un inici de curs tranquil

En la compareixença al Parlament, el conseller ha repassat les “transformacions” introduïdes aquest curs escolar i n’ha apuntat de futures. En relació amb l’avançament del curs escolar, Cambray ha celebrat que les prediccions negatives sobre com aniria aquesta novetat no s’han fet realitat. El conseller també ha confirmat que en el lleure de tardes s’ha donat una “absoluta normalitat” i ha confirmat que ja està en marxa una avaluació sobre com s’ha desenvolupat aquest inici de curs. Calculen que aquest procés s’allargarà entre dos i tres mesos.

Una altra de les novetats que ha destacat el conseller és la reducció de ràtios a P3, on el 84,3% dels grups de l’escola pública tenen 20 alumnes o menys, percentatge que baixa al 56% en el cas de la concertada (que no està obligada a aplicar la mesura).

Aprovació dels nous currículums

El conseller d’Educació ha assegurat que el Govern té previst aprovar aquest dimarts el nou currículum de batxillerat i ha confirmat que tenen previst fer el mateix amb el de primària la setmana vinent. Cambray ha remarcat que, tot i que no s’ha pogut fer abans, això no ha impedit que es pogués preparar el curs.

Cap a una escola inclusiva real

Per últim, Cambray aposta per fer un “salt endavant” en l’escola inclusiva i ha dit que, tot i que cada any s’hi destinen més recursos no es pot afirmar que tots els alumnes que ho necessiten tenen ateses totes les seves necessitats. Davant d’això, Educació publicarà a finals d’octubre el mapa de l’escola inclusiva. També ha anunciat que es posarà en marxa una taula de participació per un sistema educatiu inclusiu i s’ha engegat una avaluació externa sobre l’escola inclusiva, que està previst que estigui enllestida a finals d’any.

En aquest sentit, ha afirmat que també és important marcar quin seria el pressupost necessari per arribar a aquesta situació i decidir com arribar-hi. Per aconseguir-ho, ha apuntat també que s’ha de categoritzar el cost de la plaça.