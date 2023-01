Junts també colla ERC i apuja el preu del seu suport als pressupostos

Junts per Catalunya vol aprofitar les dificultats d’ERC per pactar els pressupostos amb el PSC per collar encara més els republicans i forçar-los a mullar-se en qüestions que tensen les bases del partit com la recuperació d’un full de ruta clar cap a la independència o els macroprojectes del Hard Rock i l’ampliació del Prat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha criticat l’immobilisme del Govern de Pere Aragonès i ha assegurat que les negociacions estan aturades de fa dies i que encara esperen el retorn de l’última trobada que van mantenir al Parlament.

“Estem disposats a continuar parlant, però volem saber què és el que el Govern no accepta de les nostres propostes”, ha dit Sales. Igual que va fer el PSC aquest dimecres, Junts ha desmentit l’executiu i ha negat que estiguin disposats a conformar-se amb acords parcials. Sales ha insistit que el desbloqueig del Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport del Prat o el Quart Cinturó són projectes “irrenunciables” per a Junts, que en aquest capítol està disposat a fer la pinça amb el PSC per desgastar ERC. “Serem nosaltres qui decidirem què es treballa dins o fora de la negociació dels pressupostos”, ha advertit Sales en resposta a la negativa del Govern de parlar de grans infraestructures.

Consell executiu del Govern de la Generalitat presidit pel president Pere Aragonès / Rubén Moreno

El Govern vol pressupostos, però no a qualsevol preu

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha repetit en diverses ocasions que el Govern no tanca la porta a res, però que no està disposat a barrejar els pressupostos amb declaracions d’intencions o temes que no estan directament vinculats amb els comptes, com el Prat o la B-40, perquè estan lluny de tenir consens. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha garantit que no portaran els pressupostos al Parlament sense acord previ –tant Junts com PSC amenacen amb esmenes a la totalitat si això passés–, però també ha advertit que la falta de pressupostos no condicionaran el futur de la legislatura, que ara mateix està més vinculat als resultats de les eleccions municipals i generals d’enguany.

Mònica Sales també ha recordat que encara hi ha discrepàncies en carpetes clau com la fiscalitat, que ERC ja ha tancat amb els comuns, i amb mesures vinculades amb la independència, com l’obertura de noves delegacions a l’exterior o les concrecions dels acords que van dur Aragonès a la Generalitat i que van ser un dels detonants de la sortida de Junts del Govern. Igual que ha fet l’exconsellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, la diputada de Junts ha assegurat que la paràlisi de les noves obertures “complica” i “dificulta” les negociacions amb els republicans. “Arribar a acords contraris a la sobirania de Catalunya va contra els interessos de Junts”, ha sentenciat Sales. Amb tot, Junts no es posa terminis per arribar a un acord.