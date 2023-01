Vilagrà retreu al PSC que els seus projectes “condicionen” els pressupostos

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, insisteix que hi ha projectes que no poden interferir en les negociacions dels pressupostos de la Generalitat del 2023. Des de Sant Sadurní d’Anoia, Vilagrà ha respost a la portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero, que aquest dimecres ha avisat el Govern que si volen arribar a un acord, hauran d’acceptar tot el paquet de mesures. En aquest sentit, la consellera ha retret al PSC que “condicionin” la negociació dels comptes per projectes com el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport o la Ronda Nord del Vallès. Així i tot, Vilagrà ha assegurat que les converses s’han “avançat i accelerat” i creu que es podran aprovar els nous pressupostos “en els propers dies”.

Les negociacions “avancen”

Vilagrà ha assegurat que “s’ha avançat i s’ha accelerat” les negociacions durant la reunió d’aquest dimecres al matí al Parlament, que ha durat 1 hora i 15 minuts. Ha assenyalat que han arribat a alguns acords amb el PSC -segons el Govern, en el 87% de les propostes dels socialistes-. Unes xifres, però, que des del partit de Salvador Illa diuen que no són reals. Sobre això, la consellera ha afegit que “ningú es pot ofendre per explicar una realitat pressupostària clara”.

Després de la reunió, el PSC ha tornat a demanar que projectes com el Hard Rock o l’aeroport s’incloguin a la negociació dels comptes, però Vilagrà ho ha tornat a rebutjar perquè “hi ha discrepàncies en els plantejaments i no hi ha consens” que permetin tancar un acord. “No es pot condicionar la negociació dels pressupostos a temes sobre els quals encara hi ha molts serrells per parlar i discutir”, ha remarcat.

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, en una roda de premsa / ACN

No hi ha reunió amb Junts

La consellera de la Presidència ha dit que “la negociació està oberta” i no descarta que es pugui agendar una trobada amb Junts per Catalunya durant aquesta setmana. Continua la cursa a contrarellotge per tirar endavant els nous pressupostos catalans i el Govern d’ERC no renuncia a la possibilitat d’arribar a un acord a quatre bandes.

Noves delegacions a l’exterior

En referència a la possible negativa del Govern a obrir noves delegacions a l’exterior que ha denunciat aquest matí l’exconsellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, la consellera de la presidència s’ha limitat a dir que la política exterior de l’executiu “forma part d’una planificació que és històrica”. “La qüestió de les obertures de noves delegacions, per exemple, està planificada, i després el Govern de la Generalitat, en funció de la planificació i de l’oportunitat política, pren les decisions que toca”, ha explicat.