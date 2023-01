El Govern diu que hi ha entesa amb el PSC per als pressupostos: “Manca voluntat”

La portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Patrícia Plaja, considera que ja hi ha entesa amb el PSC per als pressupostos del 2023 i creu que no s’ha segellat un acord per “falta de voluntat política”. “Esperem que no es delati més i que l’acord sigui una realitat en els propers dies”, ha afirmat la portaveu del Govern després de la reunió del Consell Executiu d’aquest dimarts al matí. Amb això, afirma que la negociació “avança” i “estem a les portes de poder segellar els acords”. Tot i això, fonts del PSC van assegurar aquest dilluns a EL MÓN que no hi havia cap acord tancat i demanen l’executiu arribi al 100% de les propostes presentades pel seu partit la setmana passada.

Consell executiu del Govern de la Generalitat presidit pel president Pere Aragonès / Rubén Moreno

Manca d’entesa en temes “extrapressupostaris”

De fet, Plaja ha detallat que ja hi podria haver un segellament del pacte en els propers dies, ja que hi ha moltes ajudes que “van directes als ciutadans del país”. A més, ha posat en valor que un 87% de les propostes del PSC ja s’hagin inclòs dins dels pressupostos després de les trobades dels últims mesos. “Són 147 mesures pactades”, ha afirmat Plaja. Tot i això, hi ha un 13% restant que els socialistes consideren que encara hi falta un acord i que es podria assenyalar en els macroprojectes del Hard Rock, el Quart Cinturó i l’ampliació de l’Aeroport del Prat. A més, els socialistes també demanen frenar l’obertura de delegacions a l’exterior o que el CEO i les subvencions als mitjans privats passin a dependre del Parlament.

Respecte als aspectes en els quals manca una entesa, el Govern considera que són temes “extrapressupostaris”, tot i que assumeix que se n’haurà de parlar, però fora de les negociacions dels pressupostos.A més, ha avisat que si en els propers dies no hi ha acord es portaran a Govern. “Si algú està dilatant per dilatar l’acord. els portaren al Parlament”, ha advertit Plaja llançant un missatge directe als socialistes i a Junts. Tot i això, assegura que no estan en aquesta fase i diu que seria “contraproduent” marcar una data concreta.

Vol un pacte amb Junts

Pel que fa les negociacions amb Junts, ha assumit alguns acords amb el partit de Turull i Borràs, com ara l’acord de 80 milions sobre el català. “Més d’una cinquantena d’acords s’han pogut tancar amb Junts”; ha fet públic el Govern. Amb això, Plaja ja ha volgut reafirmar la voluntat del Govern de pactar a quatre, ja que “són uns comptes de país”. “El Govern farà tot el possible per poder pactar amb Junts i que doni el seu vistiplau. Creiem que s’hi poden sentir còmodes”, ha afirmat la portaveu de l’executiu.