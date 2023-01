El Govern respon al PSC desvelant un acord parcial per als pressupostos

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha tancat un “acord” parcial per als pressupostos del 2023 per un valor de 5.386 milions d’euros, segons han informat fonts del Govern a El Món. D’aquesta forma, l’executiu ha respost al PSC, que aquest matí ha demanat al Govern que signi ja les propostes que han presentat per tal de poder iniciar la tramitació pressupostària al Parlament la setmana que ve.

El cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, observa el president del Govern, Pere Aragonès, durant el ple del Parlament Data de publicació: dimecres 21 de desembre del 2022, 09:30 Localització: Barcelona Autor: Bernat Vilaró

Setmanes de negociacions

Tal com ha avançat El Periòdico, aquest acord cobreix el 87% dels punts de la proposta d’acord presentada pel PSC la setmana passada i aniria relacionades amb matèries sectorials com energia, drets socials, indústria, coneixement, educació, gestió de l’aigua i mobilitat. De fet, fonts del Govern expliquen a aquest diari que aquestes mesures ja les tenien pactades abans que els de Salvador Illa fessin públiques les seves mesures i que és fruit de setmanes “d’intenses negociacions”. Tot i això, entre les propostes dels socialistes hi ha el Hard Rock, el Quart Cinturó i l’ampliació de l’Aeroport del Prat, projectes que el Govern no veu amb bons ulls. A més, el PSC també demana no obrir més delegacions internacionals, així com aturar la prova pilot de la Renda Bàsica Garantida. Alhora, els socialistes volen no tocar impostos, fet que xoca amb el pacte amb els comuns.

Xifren les propostes addicionals en 5.000 milions d’euros

Amb això, fonts de l’executiu apunten que el PSC demana propostes addicionals valorades en 5.000 milions d’euros més, de les quals 3.000 milions d’euros serien per aquest mateix 2023. Fonts del Govern apunten dues vies per poder complir amb les demandes socialistes: inflar parcialment la previsió d’ingressos o desplaçar el compromís de despesa a anys futurs. “Això és enginyeria pressupostària i no seria responsable”, apunten fonts de l’executiu. De fet, alerten de la desacceleració de l’economia i que l’any vinent el PIB creixerà menys de la meitat. A més, el PSC no vol augmentar els impostos, en conseqüència els ingressos no poden créixer per cobrir l’augment de despesa que demana.

Tot i que el Govern ha fet públic aquest acord parcial, fonts socialistes consultades per El Món volen que l’executiu arribi al 100% de les propostes presentades pel seu partit la setmana passada. Amb això, demanen al Govern que signi la proposta d’acord dels socialistes per iniciar la tramitació parlamentària la setmana que ve i admeten alguns acords, tot i que no entenen si són amb “conceptes o xifres”. “Hi ha propostes que no estan acceptades”, apunten fonts socialistes a aquest diari.