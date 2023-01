Vilagrà demana que la taula de diàleg es reuneixi en els “pròxims dies”

Un dels propòsits del nou any del Govern és avançar en les negociacions amb l’Estat. Poc abans d’acabar el 2022, el govern espanyol ja va descartar que es produís l’última trobada de l’any de la taula de diàleg, però, ara, des de la Generalitat tornen a posar pressa per marcar una data al calendari. En aquesta ocasió ho ha fet la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ha recordat al govern espanyol que reunir la taula de diàleg entre Espanya i Catalunya és una qüestió de “voluntat política”. En una atenció als mitjans de comunicació des de Totespot, el nou espai lúdic esportiu per a infants i joves amb referents femenines, Vilagrà ha insistit que aquesta trobada s’ha de produir en els “pròxims dies o setmanes”, segons informa l’ACN.

Taula de diàleg al més aviat possible

El juliol del 2022, els dos governs van acordar que la taula de diàleg es tornaria a trobar abans d’acabar l’any, fet que finalment no va tenir lloc. La consellera de la Presidència ha remarcat que, per part de l’executiu català, “no hi ha cap motiu” pel qual no pugui haver una primera trobada del 2023 aviat. Ha continuat en aquesta línia i ha afirmat que, a banda de la voluntat política de l’executiu de Pedro Sánchez, “no hi ha cap altre topall que la faci inviable”.

De fet, des de la Moncloa creuen que no hi ha pressa per convocar una nova reunió i descarten que es produeixi en les pròximes setmanes. Mentrestant, Vilagrà insisteix en el fet que cal que la trobada es produeixi “com més aviat millor” per “continuar avançant” en les negociacions. La consellera de la Presidència ha posat “en valor” tot el que s’ha aconseguit fins ara a la taula de diàleg com, per exemple, la reforma del Codi Penal, però ha assegurat que encara queden temes sobre la taula. “La desjudicialització té molts passos que s’han d’acabar realitzant”, ha dit.

La “recta final” dels pressupostos

En declaracions als mitjans, Vilagrà també ha assegurat que els pressupostos de la Generalitat pel 2023 encaren “la recta final de la seva aprovació” i ha confirmat que el Govern ha reprès les negociacions amb el PSC aquest dilluns, tal com recull Europa Press.

En referència a les propostes dels socialistes per donar suport als comptes catalans -l’ampliació de l’aeroport de Barcelona i el desbloqueig del projecte del Hard Rock-, Vilagrà ha explicat que són “temes extrapressupostaris” i que s’hauran de parlar fora de la negociació pressupostària.