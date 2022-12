La Moncloa posposa la polèmica reforma judicial després de l’acord del CGPJ

La Moncloa ja no té pressa per aprovar la polèmica reforma judicial que va enfrontar el govern espanyol i el Congrés amb el Tribunal Constitucional. Després que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) hagi desbloquejat els nomenaments dels dos magistrats del TC que li correspon triar, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha reconegut que els canvis legislatius per modificar el sistema d’elecció dels jutges ha “perdut urgència”.

Brussel·les havia fet un toc d’atenció al govern de Pedro Sánchez per intentar introduir canvis en el Poder Judicial sense consens i per la via ràpida. Ara, un cop desbloquejada la renovació del Constitucional, la Moncloa intenta fer control de danys i assegura que la proposició de llei tenia com a objectiu força el CGPJ a nomenar els dos magistrats que li toquen ja no té sentit, tot i que Bolaños ha matisat que els grups parlamentaris del Congrés tindran l’última paraula quan rebin l’auto del TC que va suspendre la tramitació de les dues disposicions referents a la reforma judicial.

Façana de la seu del Tribunal Constitucional / Europa Press

La Moncloa reclama al PP que desbloquegi la renovació del CGPJ

“La urgència s’ha perdut”, ha explicat en declaracions a TVE. “El Constitucional, en els pròxims dies, es renovarà i obrirà una nova etapa de recuperació del prestigi del tribunal i dels seus magistrats”. Bolaños ha aprofitat per reclamar al PP que torni a negociar el desbloqueig de la renovació del CGPJ, que està paralitzada des de fa quatre anys i ha provocat crítiques recurrents del Consell d’Europa. El ministre de Presidència ha qualificat els dos nous magistrats del TC de professionals “exemplars” i amb una trajectòria que avala el seu nomenament.

El TC tenia pendent de renovar quatre magistrats des del passat 12 de juny i quan es confirmin els nomenaments el sector progressista obtindrà la majoria al tribunal. El govern espanyol ha nomenat el magistrat de l’Audiència Nacional i exministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i l’ex directora general del ministeri de Presidència, Laura Díez, tots dos de perfil progressista. Per la seva banda, el CGPJ ha triat el magistrat del Tribunal Suprem César Tolosa, del sector conservador, i la magistrada jubilada del Suprem María Luisa Segoviano, progressista. El ple del TC ha d’examinar la idoneïtat dels candidats per garantir que compleixen els requisits legals per formar part de l’alt tribunal.