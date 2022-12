Aragonès promet treballar pel referèndum i els pressupostos el 2023

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha fet un recull de les iniciatives impulsades pel seu executiu durant aquest any i ha posat sobre la taula el seu repte principal abans d’acabar el 2022: aconseguir pactar els pressupostos catalans. En un vídeo en què fa balanç del 2022 i que ha publicat a les xarxes socials, Aragonès també ha defensat que el Govern seguirà treballant per un referèndum pactat perquè és “l’eina per resoldre el conflicte polític amb l’Estat, posant la democràcia al centre”. A més, el president del Govern ha assegurat que el seu executiu s’esforça “per la millora en l’àmbit social” i ha posat exemples com la gratuïtat de l’I2 o els ajuts al lloguer per a joves.

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i la consellera d’Economia, Natàlia Mas / Rubén Moreno

L’objectiu d’Aragonès: els pressupostos del 2023

En aquest missatge difós per les xarxes, Aragonès ha refermat el seu compromís per aconseguir pactar els pressupostos catalans. Ha assegurat que aquests nous comptes públics “han de significar un nou pas endavant” i que tenen “un amplíssim suport social”. Per això s’ha mostrat convençut, en nom del seu Govern, que “tindran el suport polític al Parlament per ser una realitat”.

Deixem enrere un 2022 en què els catalans i catalanes hem hagut de sobreposar-nos a les dificultats del context global.



El Govern hi hem fet front impulsant mesures d'urgència i, alhora, transformadores com la gratuïtat de l'I2 a les escoles bressol o l'ampliació de la T-jove. pic.twitter.com/y747cKaLvP — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) December 29, 2022

Aragonès comença el seu discurs remarcant que, enguany, “els catalans i catalanes hem fet un gran esforç per sobreposar-nos a les dificultats i seguir transformant el país” i, seguidament, ha fet un repàs de les iniciatives impulsades pel seu executiu dels diferents àmbits. Ha fet menció dels 29 milions d’euros que el Govern ha destinat per als joves, com ajudes al lloguer o l’ampliació de la T-Jove fins als 30 anys.

En el seu discurs de balanç, Aragonès ha fet referència a les mesures per enfortir el català, les que tenen per objectiu millorar l’economia del país o les que volen aprofundir en la “transformació feminista”. El president català ha parlat de les “cent mesures de defensa de la llengua catalana, el model d’escola en català i també l’aposta per l’audiovisual en català en defensa i promoció de la llengua pròpia del país”.