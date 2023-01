La Brimo dels Mossos convocarà 50 places “abans de l’estiu”

La Prefectura dels Mossos d’Esquadra ha decidit finalment convocar 50 places abans de l’estiu per tal de cobrir les baixes de la Brigada Mòbil, la unitat d’elit d’antiavalots de la policia catalana. Unes baixes, avançades per aquest diari, que s’han registrat en el darrer any i mig i que han afectat els moviments dins la brigada. Segons ha pogut saber El Món, la direcció de la Policia farà abans de l’estiu un “oferiment de places “que ja s’ha s’està tancant, pressupostàriament i reglamentàriament. De fet, aquest “oferiment” –un sistema de trasllat intern voluntari– s’afegirà al d’altres especialitzats, i fins i tot està previst que hi hagi un concurs, per exemple, al servei de Trànsit, que també ha perdut efectius en els darrers anys.

Al setembre, ni la Prefectura ni la Direcció de la Policia es van poder comprometre a la reposició de les baixes que afecta el 10% dels antiavalots dels Mossos. De fet, hi havia altres seccions i unitats, com el Grup Especial d’Intervenció (GEI) i el Tedax, que també estaven en cua de la demanda. Ara, a la vista de l’important nombre de baixes per segones activitats, trasllats, baixes mèdiques i alguna jubilació, la direcció ha decidit donar prioritat a la taxa de reposició de la Brigada Mòbil de manera urgent, i que a finals de primavera o principis d’estiu ja estigui tot llest per a l’oferiment de places, tenint present la incorporació de les noves fornades d’agents que les promocions de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Un neguit per l’ordre públic

La situació de la Brigada Mòbil, per la manca d’efectius és un veritable neguit per la planificació dels dispositius de seguretat. I, més tenint present, que continua el nivell 4 sobre 5 d’alerta antiterrorista, que implica l’aplicació del Pla Operatiu Especial Antiterrorista (POEA), on els efectius de la Brimo tenen un paper principal. Ara com ara, la Unitat compta amb 456 efectius, actius durant vint i quatre hores en diferents quadrants. La pèrdua en un any i mig de 50 efectius ha fet anar de corcoll les planificacions de la Brimo, tot i ser un any que no ha destacat per grans aldarulls públics ni gran tensió al carrer.

De tota manera, tant des de la unitat com des d’Interior, avisen que la integració dels nous efectius no serà al moment, perquè treballar a la Brimo requereix el curs d’especialització i una preparació més concreta. Per tant, la incorporació no és immediata. En tot cas, des de la unitat recorden, i reclamen, evitar situacions com les actuals on per la pressa a les reposicions hi ha agents que s’han incorporat a la Brimo en comissió de serveis i sense acabar el curs. “No podem tenir el servei més tensionat”, reclamen des de la Brimo que esperen que el compromís de la Prefectura i de la Direcció es compleixi. “Que no es quedi en una promesa”, avisen. En aquest sentit, recorden que la ratio d’agents antiavalots òptima hauria de ser d’uns 600 efectius.