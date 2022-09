La fosca topada d’un ‘brimo’ i un manifestant, la cua del tall de la Jonquera

El passat vuit de setembre el jutjat número 4 de Figueres arxivava la causa del Tsunami Democràtic a la Jonquera (Empordà). La llarga instrucció pel tall de l’AP7 del novembre de 2019 quedava en un calaix dormint el son dels justos, un cop s’han traspassat moltes de les dades recollides a la Unitat Central Especial d’Informació de la Guàrdia Civil, que instrueix la causa a l’Audiència Nacional. Una acció convocada en protesta de la condemna als líders del Procés a gairebé cent anys de presó.

Ara bé, el cas manté una cua oberta per una doble denuncia entre un agent de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d’Esquadra i un dels manifestants. El policia dels antiavalots l’acusa d’atemptat i l’altre d’agressió. Un vídeo, una profusa investigació dels la Comissaria General d’Informació, i quantitat d’informes mèdics fan que un spin-off del cas mostri la dinàmica de la policia per empaitar manifestants. Una de les queixes de la policia és que “es va resistir a ser emmanillat”. Però la realitat, és que una intervenció ortopèdica impedia físicament al manifestant posar les mans a l’esquena per ser emmanillat.

Una història i un vídeo

Segons el sumari, al que ha tingut accés El Món, l’acció pendent de jutjar es va registrar al final de la protesta. La investigació s’emmarca en les Diligències Prèvies 1035508/2019 i es van obrir el 12 de novembre per part de la Unitat Central d’Informació Interior dels Mossos d’Esquadra. En concret, els dos investigadors que signen els atestats creuen que en Jordi, el manifestant, va cometre delictes d’atemptat, desobediència i resistència a l’autoritat.

El relat recollit per la policia és que en Jordi, quan ja s’havien desplegat les unitats antiavalots de la policia francesa i de la Guàrdia Civil, va intentar superar la línia policial tot i les indicacions dels agents que no podia traspassar-la. En Jordi, i sempre, segons la policia, s’havia enfilat a una “muntanyeta” quan l’agent denunciant s’hi va acostar per advertir-lo que no podia passar la línia.

L’atestat continua assegurant que en Jordi “es va girar bruscament” i “aprofitant l’elevació del terreny i en el salt va agafar l’agent del cap i el va tirar a terra”. A l’agent li va caure el casc i en Jordi va caure sobre l’agent. Quan es va separar, segons la policia, en Jordi hi volia tornar, d’aquí que l’agent li donés un cop de porra per mantenir la distància fins que van arribar dos policies més i, entre tots tres el van reduir i detenir. Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació d’Extremismes violents van aportar un vídeo de l’acció que s’havia difós a les xarxes.

Declaració dels Mossos de la Brimo explicant la seva història de l’agressió/Quico Sallés

En Jordi no ho veu igual

Ara bé, en Jordi també ha declarat i història és ben diferent. En la seva declaració davant el jutge va recordar que estava afectat pels pots de gas amb què els antiavalots francesos van dispersar la concentració a primera hora del matí. En Jordi va exposar que no va veure cap policia advertint-lo que no podia passar per allà on havia accedit a la via. Així que es va dirigir a un talús per una pujadeta per separar-se de la suposada línia policial.

Un frame de la imatge de la topada entre el policia i elmanifestant/Quico Sallés

Com que la pujada era “escarpada” un cop es va poder posar dret va “notar com algú l’agafava del turmell esquerra i el va estrebar”. De retruc va perdre l’equilibri i va caure, i el peu dret li va fer de pivot i el va girar quedant de cara amb l’agent dels Mossos d’Esquadra sobre el que va caure. En recuperar-se de la caiguda va veure que amb qui havia impactat era policia i va aixecar les mans enlaire. De fet, va recordar que es va asseure a un metre i mig i que el policia li va etzibar un cop de porra a les costelles, tot i estar assegut i tenir les mans enlaire.

Part de la declaració i descripció dels fets d’en Jordi i del moment que va ser emmanillat/Quico Sallés

El vídeo, les baixes i una minusvalia

Les imatges del vídeo aportades per la policia mostra l’empaitada del Mosso i la caiguda del manifestant. Però, en tot cas, les dues versions han acabat amb una acusació creuada, una per abús d’autoritat i agressió i l’altra per atemptat a l’autoritat. El Mosso ha presentat un comunicat mèdic amb què assegura que li va costar recuperar-se 20 dies, però mai va estar ingressat i el mateix dia va tenir una alta domiciliària.

Però per la seva banda, en Jordi va argüir al jutge que va rebre un fort cop de porra a les costelles quan ja estava al terra i amb les mans enlaire. Però a més, els informes mèdics que acrediten “l’osteosíntesi” que porta incorporat al cos que li impedeix posar les mans a l’esquena. De fet, tot i els avisos que va proferir cridant “soc minusvàlid” i pregant que l’emmanillessin per davant, la policia el va emmanillar proferint-li dolors i lesions. Em Jordi vol arribar fins al final, i el jutge també.